Peter Kloeppel spricht über Bezahlung: „RTL war so großzügig“

Was die Bezahlung ihrer Topkräfte angeht, hüllen sich die TV-Sender gerne in Schweigen. Zwar kursieren immer wieder Summen, aber in Deutschland heißt es immer noch „Über Geld spricht man nicht“ und so werden diese in der Regel auch nicht bestätigt. Konkrete Zahlen nennt auch RTL-Legende Peter Kloeppel im neuen VAUNET-Podcast „40 years on air“, der von „DWDL“-Chefredakteur Thomas Lückerath moderiert wird, nicht. Allerdings spricht Kloeppel offen darüber, dass sein Gehalt wohl nicht allzu gering ausfiel.

Als der RTL-Star und der „DWDL“-Chefredakteur nämlich auf die Moderation von Firmenevents zu sprechen kamen, verriet Kloeppel offen: „Ich will mich dem Objekt meiner journalistischen Begierde nicht zu sehr nähern oder davon abhängig werden.“ Und weiter: „Zum Glück war RTL immer so großzügig zu mir, dass ich nie das Gefühl hatte, etwas dazuverdienen zu müssen.“

Na, das sagt doch schon so einiges aus. Und so kann Kloeppel wohl auch entspannt seinem Ruhestand entgegensehen. „Ich werde dieses Jahr 66. Ist dann auch mal gut.“ So will der 65-Jährige im Sommer aus dem Nachrichtengeschäft aussteigen, wie er dem „Stern“ im März verriet. „Ende August ist meine letzte Sendung“, so Kloeppel. Ganz aufhören wolle er aber nicht. Hin und wieder wolle er noch vor der Kamera stehen.

Kloeppel wolle nun mehr Zeit mit der Familie verbringen und seinen Lebensmittelpunkt in die USA verlegen, wo auch seine Frau und seine Tochter wohnen. „Dort kennen sie mich nur als Peter aus Deutschland – nicht als Fernsehmensch“, so Kloeppel im „Stern“.

Peter Kloeppel ist seit 1992 Chefmoderator von „RTL Aktuell“, von 2004 bis 2014 war er Chefredakteur von RTL. Im Jahr 2015 feierte Kloeppel sein 30-jähriges Dienstjubiläum bei RTL. Kloeppel wurde unter anderem mit dem Bambi 2008 und dem Adolf-Grimme-Preis im Jahr 2002 ausgezeichnet.