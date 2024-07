Peter Kloeppel macht es offiziell: RTL hat ihn zurück

Nach über 30 Jahren bei RTL und einer Karriere, die ihn zum bekannten Gesicht des deutschen Fernsehens gemacht hat, verkündete Peter Kloeppel seinen Abschied vom Nachrichtengeschäft. Der 65-jährige Moderator wollte sich zurückziehen und mehr Zeit mit seiner Familie verbringen – eigentlich! Denn jetzt gibt es überraschende Neuigkeiten: Kloeppel plant ein Comeback.

Der Abschied schien besiegelt: Seit März dieses Jahres war klar, dass Kloeppel das Nachrichtengeschäft verlassen will. Seine letzte Sendung sollte im August 2024 sein. Doch in einem Interview mit „Antenne Bayern“ hat der erfahrene Journalist nun enthüllt, dass er noch nicht ganz von der Bildfläche verschwinden wird.

Peter Kloeppel: Dieses Thema liegt dem RTL-Star am Herzen

Die US-Wahlen werden Kloeppels Comeback-Bühne. „Ich weiß, dass ich an diesem Wahlabend hier in Köln sein werde und als Co-Kommentator unseren beiden neuen Anchorwoman und Anchorman zur Seite stehe“, so Kloeppel. Er wolle nicht nur beobachten, sondern auch erklären, was in den USA in den letzten Monaten und Jahren passiert ist, und vielleicht sogar eine Perspektive bieten.

Kloeppels Engagement für die US-Wahlen hat einen persönlichen Hintergrund: Er lebt seit Jahren mit einer US-Amerikanerin zusammen und plant, nach seinem TV-Ausstieg zu ihr in die Staaten zu ziehen. Seine Frau Carol und seine Tochter Geena sind der Grund, warum Kloeppel sich so intensiv mit der US-Politik beschäftigt.

„Amerika ist in einem, sagen wir mal, Konflikt mit sich selbst“, beschreibt Kloeppel die Situation in den USA. Er sieht die Polarisierung in der Gesellschaft als eines der Hauptprobleme der letzten Jahre. Kloeppel und Carol feierten im letzten Jahr ihren 30. Hochzeitstag. Sein Engagement für die US-Wahlen ist auch ein Tribut an sein Leben mit einer Amerikanerin.