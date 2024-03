RTL-Paar lässt die Baby-Bombe platzen! „Aufgeregt des Todes“

Pure Baby-Freude beim RTL-Paar Pia Tillmann und Zico Banach! Die zwei sind nun offiziell stolze Eltern. Die beiden Reality-TV-Stars, die zuletzt gemeinsam im „Sommerhaus“ für Action sorgten, haben auf Instagram emotionale Einblicke in den ganz besonderen Tag der Geburt ihres Kindes gegeben.

RTL-Paar bekam einen Jungen

Der ehemalige „Bachelorette“-Teilnehmer Zico teilte nun via Instagram-Stories ein Bild und die aufregenden Gefühle kurz vor der Geburt: „Gestern Morgen um 7 Uhr… aufgeregt des Todes und jetzt einfach nur überglücklich, dass es beiden gut geht!“ Das besagte Bild zeigt das Paar offenbar kurz vor dem geplanten Kaiserschnitt. Ein intimer Moment, der für viel Anteilnahme und Freude bei den Fans gesorgt haben dürfte…

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Um 8:38 Uhr war es dann laut Zicos Insta-Story soweit – ein Hinweis darauf, dass zu diesem Zeitpunkt ihr kleines Wunder das Licht der Welt erblickt hat. Doch nicht nur die frischgebackenen Eltern waren in freudiger Erwartung, auch ihre enge Freundin Justine Dippl, ebenfalls eine bekannte „Sommerhaus“-Kandidatin, konnte ihre Vorfreude nicht zurückhalten.

In ihrer Instagram-Story teilte sie das gleiche Datum und die Uhrzeit und drückte ihre Begeisterung aus: „Ah, Pia und Zico. Ich freue mich so sehr für euch. Ich habe so mitgefiebert.“

Auf die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes fiebern auch zwei weitere RTL-Stars derzeit noch hin: Renata und Valentin Lusin. Via Instagram machte „Let’s Dance“ am Donnerstag (21. März) die traurige Nachricht offiziell, dass der Profi-Tänzer in Show Vier ausfallen wird. Fans haben sofort eine eindeutige Vermutung gehabt. Mehr dazu liest du hier >>>.