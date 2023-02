RTL kündigt Preiserhöhung an: RTL+ jetzt sogar teurer als Netflix

Pünktlich zum Start der neuen „Der Bachelor“-Staffel kündigt RTL eine Preiserhöhung für seinen Streamingdienst RTL+ an. In der Mediathek des Kölner Senders haben die Zuschauer bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung Zugriff auf die neuen Folgen. Doch jetzt sollten sie sich vorsehen.

Mit den neuen Kosten für ein Abo bei RTL+ liegt der Sender nun sogar über dem Preismodell von Netflix. Ob die Kunden das mitmachen? Das wird die Zeit zeigen.

Ab 1. März: RTL+ erhöht Preise um 40 Prozent

Als Reality-TV-Fan kommt man an RTL+ nicht vorbei. Die Plattform bietet alles, was das Trash-Herz begehrt: von „Are You The One?“ über „Temptation Island V.I.P.“ bis zu „Prominent getrennt“. Bei keinem anderen Streaminganbieter gibt es die RTL-Eigenproduktionen sonst zu sehen. Selbst wer sich für die Formate interessiert, die man auch im TV-Programm sehen kann, dürfte sich für ein Abonnement begeistern. Primetime-Shows wie „Der Bachelor“ oder bis vor Kurzem auch DSDS sind in der Mediathek schon mehrere Tage vorab zu sehen – und das lässt sich der Sender auch etwas kosten.

Zum 1. März erhöht RTL die Preise für seinen Streamingdienst um satte 40 Prozent, wie „DWDL“ berichtet. Das günstige Abo-Modell, das den Namen „Premium-Abo“ trägt, ist bislang für 4,99 Euro im Monat angeboten worden. Zum Monatswechsel kostet es jedoch schon 6,99 Euro im Monat. Damit ist ein Abo bei RTL+ künftig teurer als bei Netflix. Dort gibt es für 4,99 Euro im Monat ein Einstiegs-Abo, das jedoch teilweise Werbung enthält.

Weitere News:

Das bedeutet allerdings nicht, dass Kunden bei RTL+ von Werbespots befreit sind. Auch beim „Premium-Abo“ kommt es zu kurzen Werbeclips während des Streamings. Dafür bietet das Programm von Netflix eine deutlich größere Auswahl – darunter rund 2.000 Serien und fast 4.000 Filme. Bei dem Streamingdienst, den viele noch unter seinem früheren Namen „RTLnow“ kennen, zählt man lediglich etwas mehr als 500 Inhalte. Nun liegt es an den Kunden, ob sie das neue Preis-Leistungs-Verhältnis dulden oder ob sie der RTL-Plattform den Rücken kehren.