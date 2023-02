RTL-Zuschauer laufen Sturm: „Eine absolute Schande und Frechheit“

Die Reality-TV-Fans sind stinksauer! Seit Anfang Dezember verfolgen sie mit großer Spannung das Treiben in der inzwischen vierten Staffel von „Are You The One?“ bei RTL+. Die Datingshow, die von Sophia Thomalla moderiert wird, ist ausschließlich in der Mediathek des Kölner Fernsehsenders abrufbar. Für ein Abo des Streamingdienstes müssen die Zuschauer mindestens 4,99 Euro im Monat zahlen.

Das wohl Spannendste an „Are You The One?“ erfahren die Fans jedoch erst in der allerletzten Folge. In der RTL-Show müssen die Single-Teilnehmer ihren „Perfect Match“ finden, den die Verantwortlichen der Sendung anhand von ausgefüllten Fragebögen im Vorhinein festgelegt haben. Am Ende der Staffel wird in der Regel aufgelöst, welche Kandidaten mittlerweile eine feste Beziehung führen und wer solo aus dem TV-Projekt herausgegangen ist.

RTL-Zuschauer auf 180: „Are You The One?“-Wiedersehen fällt aus

Nach Staffel 4 gucken die Fans von „Are You The One?“ jedoch in die Röhre. Nach Folge 20, die am 7. Februar 2023 bei RTL+ veröffentlicht worden ist, endet die Show ohne jegliche Informationen über das, was nach den Dreharbeiten passiert ist. Das „große Wiedersehen“ der Kandidaten fällt aus – und das ohne eine Vorankündigung. Die Kunden des Streamingdienstes sind auf 180.

Gerade das Liebes-Wirrwarr um die Teilnehmer Sasa, Carina und Vanessa hat in den vergangenen Wochen für großes Drama in den sozialen Medien gesorgt. Da liegt die Frage auf der Hand: Steht der Frauenheld Sasa weiterhin zu seiner letzten Wahl Carina oder fühlt er sich doch wieder zu Vanessa hingezogen, die bereits einigen Männern den Kopf verdreht hat? Eine Antwort auf diese Frage hätten die Zuschauer spätestens beim Wiedersehen der RTL-Kandidaten bekommen sollen.

Kurz vor dem geplanten Streaming-Termin werden sie stattdessen mit einem dürftigen Statement des Senders abgefrühstückt: „Ihr habt euch schon gefragt, warum keine Infos zum Wiedersehen kamen. Das liegt daran, dass es leider doch kein Wiedersehen geben wird. Was nach der Show bei unseren Singles abging, wollen wir euch natürlich trotzdem nicht vorenthalten.“

RTL-Kunden drohen mit Kündigung: „Echt unmöglich!“

Anbei teilt RTL bei Instagram kurze Informationen zu zehn der insgesamt 20 Kandidaten. Sasa, Carina und Vanessa sind allerdings nicht dabei. Und auch das Liebesdreieck zwischen Marwin, Dorna und ebenfalls Vanessa wird dabei nicht weiter thematisiert. Verständlich, dass sich die „Are You The One?“-Fans hinters Licht geführt fühlen. Bei Instagram hagelt es heftige Kritik für RTL+:

„Eine absolute Schande und Frechheit, eine Staffel so in die Länge zu ziehen und die Leute am Ende noch sieben Tage auf etwas warten zu lassen, was nie erscheinen wird. Spontan wurde es sicher nicht abgesagt, da das Wiedersehen bestimmt nicht heute gedreht worden wäre. Eine wirklich peinliche Aktion. Pure Enttäuschung. RTL+ wird leider gekündigt.“

„Bin kurz davor, RTL + zu kündigen. Wieso haben sie das nicht gleich letzte Woche gesagt? Nee, da haben sie schön die Leute noch hoffen und warten lassen, bis diese Woche. Echt unmöglich!“

„Sehr enttäuschend … Verleitet mich schon dazu, die kommenden Staffeln nicht mehr zu gucken wenn man dann so ‚abgespeist‘ wird!“

„Ganz ganz schwach, RTL.“

Weitere News:

Manche Zuschauer glauben, dass Sasa, Carina und Vanessa sogar schon an der nächsten Show von RTL+ beteiligt sind und wegen der Dreharbeiten zur neuen „Ex on the Beach“-Staffel nicht zur Wiedersehensshow erschienen sind. Bestätigt ist diese Theorie allerdings nicht. Wann „Ex on the Beach“ bei RTL+ weitergeht, ist noch unbekannt.