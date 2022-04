RTL: Wirbel um Nazan Eckes – Sender spricht Klartext

Der private TV-Sender RTL ging am 2. Januar 1984 in Deutschland auf Sendung. Damals hieß der Sender RTL plus. Die Abkürzung „RTL“ leitet sich aus der Bezeichnung „Radio Television Luxembourg“ ab. Der TV-Sender entstand als Ableger des deutschsprachigen Radioprogramms „Radio Luxemburg“.

Sie ist eine echte RTL-Ikone. Bereits seit 1999 arbeitet Nazan Eckes bei dem Kölner Sender. In den 23 Jahren erlebte sie Höhen und Tiefen, moderierte Shows wie „Explosiv“, „Life – die Lust zu leben“ oder „Punkt 12“.

Doch jetzt soll die erfahrene RTL-Moderatorin gekündigt haben. Das will die „Bild“ erfahren haben. Nach einem Bericht der Zeitung stehen die Zeichen bei Nazan Eckes und RTL auf Trennung. Doch stimmt das wirklich?

RTL: Steht Nazan Eckes vor dem Aus?

Auf eigenen Wunsch hin, so „Bild“ (Bezahlinhalt) will Nazan Eckes ihren Job bei RTL an den Nagel hängen. Der Abschied stehe angeblich noch dieses Jahr an.

Nazan Eckes: Drei Dinge, die du über den RTL-„Extra“-Star wissen musst

Nazan Eckes ist die Tochter türkischer Einwanderer aus Eskişehir

Ihr Mann ist der österreichische Maler Julian Khol

Ihr Debüt im TV feierte Nazan Eckes im Jahr 1998 bei Viva. Dort volontierte Eckes auch

Wohin es Nazan Eckes ziehen wird, sei noch unklar, so die Boulevardzeitung. An potenziellen Arbeitgebern dürfte es der 45-Jährigen aber vermutlich nicht mangeln. Schließlich hat Eckes in ihren Jahren bei RTL bewiesen, dass sie so gut wie alles moderieren kann.

Nun scheint sich das Blatt aber noch einmal gewendet zu haben. Am Abend reagierte RTL auf die Gerüchte rund um seine Starmoderatorin.

Auf Instagram schreibt der Sender: „Moderatorin Nazan Eckes bleibt bei RTL! Nach Spekulationen, die Moderatorin könnte den Sender verlassen, hat eine RTL-Sprecherin eine Kündigung dementiert. Wir können nicht bestätigen, dass Nazan Eckes RTL verlässt. Es gibt ganz konkrete Pläne für einen großen Themenabend mit ihr sowie für eine Interviewreihe, an der wir derzeit gemeinsam mit Nazan arbeiten, heißt es. Die Gerüchte um eine mögliche Kündigung der Moderatorin seien haltlos.“

RTL-Star Nazan Eckes: Ihre Karriere startete bei VIVA

Angefangen hat die Kölnerin, deren Eltern aus der Türkei stammen, übrigens bei VIVA. Eine Rückkehr zu dem Musiksender ist jedoch ausgeschlossen. VIVA wurde am 31. Dezember 2018 eingestellt.

Zu den Gerüchten um einen RTL-Abschied hat sich Nazan Eckes noch nicht geäußert. Zuletzt teilte die Moderatorin Bilder aus ihrem Mallorca-Urlaub auf ihrem Instagram-Profil. Über einen Abschied von RTL war da noch nicht die Rede.

Wow, mit diesen heißen Bildern sorgte Nazan Eckes zuletzt auf Instagram für Aufsehen. Sie wurden in ihrem Urlaub auf Mallorca geschossen. Was auf den Bildern zu sehen ist und welche Botschaft sie an ihre Fans hat, kannst du hier nachlesen.