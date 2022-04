RTL-Star Nazan Eckes: Follower deutlich – „Dummes Geschwätz“

Der private TV-Sender RTL ging am 2. Januar 1984 in Deutschland auf Sendung. Damals hieß der Sender RTL plus. Die Abkürzung „RTL“ leitet sich aus der Bezeichnung „Radio Television Luxembourg“ ab. Der TV-Sender entstand als Ableger des deutschsprachigen Radioprogramms „Radio Luxemburg“.

RTL: So fing beim Sender alles an

Heiß, heißer, Nazan Eckes. Während wir uns in Deutschland wahlweise mit Regen, Wind oder in manchen Lagen auch noch mit Schnee herumplagen, scheint die RTL-Moderatorin derzeit die Sonne des Südens zu genießen.

So teilte Nazan Eckes am Wochenende Bilder von des Deutschen Lieblingsinsel Mallorca. Und wie soll man es sagen: Dabei strahlte nicht nur die Sonne.

RTL-Star Nazan Eckes: Sexy Bilder aus dem Urlaub

Die RTL-Moderatorin zeigt sich auf den Fotos in einem engen, hellgrünen Kleidchen, dazu eine coole Sonnenbrille und ein herzliches Lächeln im Gesicht. Nazan Eckes weiß einfach, wie sie ihre Fans glücklich machen kann. Doch damit nicht genug.

------------

Nazan Eckes: Drei Dinge, die du über den RTL-„Extra“-Star wissen musst

Nazan Eckes ist die Tochter türkischer Einwanderer aus Eskişehir

Ihr Mann ist der österreichische Maler Julian Khol

Ihr Debüt im TV feierte sie bei Viva

------------

So scheint der 45-jährigen Kölnerin besonders ihr Ausschnitt gut zu gefallen. Sieht man das Dekolleté des RTL-Stars im ersten Bild noch von weitem, zoomt sie im Laufe der Bilderstrecke immer weiter ran.

RTL-Star Nazan Eckes: Fan bekommt Retourkutsche

Verständlich, dass sich ihre Follower da nicht mehr halten können. „Wunderschöne Powerfrau“, schreibt beispielweise Schauspielerin Ursula Karven. Doch es gibt, wie so oft, auch Gemecker. So reagiert ein Follower mit den Worten: „Sammeln für Ukraine-Flüchtlinge und dann übers Wochenende nach Mallorca, ob das das Richtige ist, frage ich mich. Schade, aber so kann man sich täuschen in jemanden.“

Zum Glück hat Nazan Eckes treue Fans, die sich für sie stark machen. Der erste Kommentar nach der Attacke auf die „Extra“-Moderatorin: „So ein dummes Geschwätz!“

-------------

-------------

