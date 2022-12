RTL-Star Lola Weippert mit trauriger Familienbeichte: DESHALB feiert sie Weihnachten allein

Während für viele Weihnachten die Zeit im Jahr ist, in der sie zurückfahren zu Freunden und Familie und das Fest gemeinsam verbringen, nimmt RTL-Moderatorin Lola Weippert Reiß aus und verlässt das Land.

Die TV-Bekanntheit ist statt in Deutschland wenige Tage vor Weihnachten in Afrika und genießt in Namibia im Rahmen von Dreharbeiten sommerliche Temperaturen und ganz viel Natur. Hier stellt sich RTL-Star Lola Weippert den Fragen ihrer Fans und wird dabei ganz ehrlich.

RTL-Star Lola Weippert erklärt Weihnachten ohne Familie

„Wieso haust du Weihnachten immer ab?“, will einer ihrer Fans wissen. Es ist eine Frage, die sich bei den Bildern aus Namibia sicherlich viele stellen. Ihre Antwort sorgt für eine Überraschung. Denn die Moderatorin packt offen über ihre Familie aus.

Sie erklärt: „Nicht jede Familienkonstellation klappt langfristig, wie man es sich vielleicht wünschen würde. Meine Eltern sind getrennt und ich möchte niemanden benachteiligen, indem ich bei dem jeweils anderen bin.“ Ihre Lösung für das Weihnachtsproblem: „Also verabschiede ich mich einfach an einen anderen Ort und nehme die Entscheidung ab.“

RTL-Moderatorin Lola Weippert überwältigt von 2022

Auszumachen scheint ihr die Weihnachtszeit fern ab der Heimat zumindest äußerlich nichts. Die Moderatorin ist ganz verliebt in Namibia und schreibt auf Instagram: „Schicke euch ganz viel Liebe von einem Ort, an dem ich kein Strom, kaum Netz und unendlich viel Natur und gigantisch große Tiere erleben darf.“

Die kleine Auszeit hat sie sich darüber hinaus auch wirklich verdient. Immerhin stand Lola Weippert 2022 für diverse Produktionen vor der Kamera. Ob auf Rollschuhen bei „Skate Fever“ oder als Liebesbotschafterin bei „Temptation Island“, Weippert hatte einiges zu tun in diesem Jahr.

Übrigens: Den Jahresabschluss verbringt die RTL-Moderatorin nicht in Namibia, sondern in Kapstadt. Über die letzten zwölf Monate sagt sie: „Ich habe immer noch nicht verarbeitet, was ich alles erleben durfte.“