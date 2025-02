RTL-Moderatorin baut sich zweites Standbein auf – „Läuft immer besser“

Die meisten von uns kennen Bella Lesnik als Moderatorin von Formaten wie RTLs „Kampf der Reality Stars – Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit“.

Was viele jedoch nicht wissen: Die RTL-Moderatorin baut sich nebenher noch ein zweites Standbein auf. Diese Reise teilt Bella Lesnik mit ihren Fans auf Instagram.

RTL-Moderatorin baut sich zweites Standbein auf

In einer Fragerunde auf Instagram teilt Bella Lesnik mit, dass sie mittlerweile im dritte Semester an der Fernuni Hagen studiert. Stolz schreibt die RTL-Moderatorin: „Das Studium läuft immer besser.“ Mittlerweile komme sie besser mit dem Lernen und mit der Struktur des Online-Studiums zurecht. „Aber nach wie vor ist es mehr Workload als vor Studienstart erwartet“, gibt Bella zu.

+++ RTL-Moderatorin ganz privat – „Dachte, ich hätte das im Griff“ +++

„Der Anspruch ist sehr hoch“, schildert die RTL-Moderatorin weiter. Ihr Gefühl: Die Fernuni Hagen setze ihre Ansprüche mit Absicht so hoch, da sie die einzig staatlich anerkannte Fernuni ist und sich so von den Privaten abgrenzen wolle. „Denen haftet ja oft das Vorurteil an, sie wären nicht so anspruchsvoll, weil jede Studentin gleichzeitig eine zahlende Kundin ist“, schreibt Bella weiter. Aber sie habe keine Erfahrungswerte zu den privaten Fernunis.

SO schafft Bella Lesnik das

Arbeiten, alleinerziehende Mutter zu sein und dann auch noch nebenher studieren – da hat man so einiges zu tun. Aber wie schafft Bella Lesnik es, das alles unter einen Hut zu bekommen? Auf Instagram klärt die RTL-Moderatorin auf: „Am allerwichtigsten: Man muss sich gut strukturieren und organisieren.“ Das Problem dabei: Bella könne beides nicht. „Aber es wird besser“, zeigt sie sich optimistisch. Außerdem arbeite sie gerade nur Teilzeit.

Mehr News:

„Weil ich aber sehr unregelmäßig arbeite, kann ich auch nicht regelmäßig lernen. Ich versuche also immer an freien Tage oder abends nach der Sendung den Laptop nochmal aufzuklappen und eine Vorlesung anzuhören oder Literatur zu lesen“, schreibt Bella weiter. Doch da sie es als alleinerziehende Mutter gewöhnt sei, zu improvisieren, komme ihr das auf Arbeit und im Studium zugute.