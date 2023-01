RTL-Star Nazan Eckes bekommt deutliche Ansage von Mareile Höppner – „Keine Konkurrenz“

Moderationswechsel bei RTL! Seit dem 10. Januar nimmt die ehemalige ARD „Brisant“-Moderatorin Mareile Höppner den Platz von Nazan Eckes ein. Zukünftig ist sie demnach das Gesicht bei „Extra – Das RTL-Magazin“. Doch wie verlief die Übergabe zwischen den beiden Frauen?

So ganz neu ist der Arbeitgeber RTL für Mareile Höppner nicht. Mit keiner Geringeren als Nazan Eckes hat sie nämlich ihren erste Schritte im TV als Wetterfee-Azubi gemacht. Die beiden kennen sich also schon länger.

RTL-Star Mareile Höppner: DAS hält Nazan von ihrer Nachfolge

Die langjährigen Bekannten haben in Sachen Nachfolge dieselbe Meinung. Kein Platz für Konkurrenzdenken, sondern mehr für Girl-Power! In einem Interview mit „Bild“ verrät Mareile Höppner, wie Nazan Eckes über das Ganze denkt: „Sie sagte: Der Job bleibt ja ein bisschen in der Familie! So hat es Nazan jedenfalls formuliert, als sie ihn mir übergeben hat. So sehen und fühlen wir das beide. Wir Frauen spüren keine Konkurrenz untereinander. Ganz im Gegenteil! Wir sagen eher: Gott sei Dank gibt es in der doch sehr männlich dominierten Fernseh-Welt ein paar Frauen, die sich so lange halten. Und diese Frauen solidarisieren sich und sind eine breite Schulter.“

RTL-Star Mareile Höppner verrät Ritual

Seit Jahren steht sie in der Öffentlichkeit und vor der Kamera. Vor jeder Sendung ist sie, trotz jahrelanger Routine, hin und wieder doch ein wenig aufgeregt. Um dem entgegenzuwirken, hat sie ein besonderes Ritual: „Egal, wie stressig es vorher war oder wenn ich nervös bin, weil ich mich an dem Tag nicht so fühlte – ich sage mir immer als aller letztes den Satz: ‚Und jetzt soll es Spaß machen!'“

Hoffentlich macht Mareile die erste Sendung bei „Extra – Das RTL-Magazin“ auch viel Spaß. Wobei die Moderatorin im Vorfeld bereits erklärt, dass sich die Sendung einem ernsten Thema widmet. In einer Recherche zum Thema Pflege decken Reporter nämlich ein betrügerisches Ausbildungsmodell einer deutschen Vermittlungsagentur für „24-Stunden-Betreuung“ auf. Was dabei herauskommt, siehst du Dienstagabend (10. Januar) um 22.35 Uhr bei RTL.

