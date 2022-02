RTL-Star im Krankenhaus – „So schnell kanns gehen“

Der private TV-Sender RTL ging am 2. Januar 1984 in Deutschland auf Sendung. Damals hieß der Sender RTL plus. Die Abkürzung „RTL“ leitet sich aus der Bezeichnung „Radio Television Luxembourg“ ab. Der TV-Sender entstand als Ableger des deutschsprachigen Radioprogramms „Radio Luxemburg“.

Große Sorge um einen RTL-Star!

Lola Weippert ist mittlerweile ein bekanntes Gesicht in der TV-Landschaft: So moderierte die 25-Jährige kürzlich das „Supertalent“ auf RTL. Auch als Influencerin ist sie mit rund 448.000 Followern eine gefragte Frau.

RTL-Moderatorin Lola Weippert ist im Urlaub vom Pech verfolgt

Klar, dass Lola Weippert aber auch mal eine Auszeit braucht. Und die gönnt sich die quirlige Blondine momentan in Südafrika. Doch dort scheint sie vom Pech verfolgt zu sein.

Erst wurde ihr nigelnagelneues Smartphone geklaut und dann fiel sie auch noch auf Mietbetrüger rein! Kann es eigentlich noch schlimmer für die Moderatorin kommen?

RTL-Star Lola Weippert musste ins Krankenhaus. Foto: IMAGO / Future Image

RTL: Lola Weippert muss ins Krankenhaus

Ja, kann es: Lola Weippert musste sich jetzt nämlich ins Krankenhaus begeben! Dort wurde Blut in ihrer Niere festgestellt. Gegen die Schmerzen und den Infekt bekam sie Tabletten verschrieben. Via Instagram meldete sich das „Temptation Island“-Gesicht bei seinen Fans.

„Eben noch im siebten Himmel, glücklicher denn je, ohne Sorge und plötzlich in der Notaufnahme im Krankenhaus. So schnell kanns gehen. Und es hat mir einmal mehr bewiesen: Lebt eurer Leben so intensiv wie möglich, denn wir wissen nicht, wie lange wir dieses Leben leben dürfen. Seid dankbar für euren Körper, der eine absolute Wunderwaffe ist“, richtet sie sich mit ernsten Worten an ihre Follower.

Das ist RTL-Star Lola Weippert:

Eleonore Lola Naomi Weippert wurde am 30. März 1996 in Rottweil geboren

Von 2016 bis 2020 moderierte sie „Deutschlands biggste Morningshow“ beim Radiosender „bigFM“

Im Jahr 2019 wurde ein Hörer gesucht, der fünf Tage mit Lola in Las Vegas verbringen und sie dort heiraten sollte – die beiden waren bis Mitte 2021 ein Paar

Im Jahr 2021 übernahm sie die RTL-Show „Temptation Island“

Außerdem nahm Lola an der 14. Staffel von „Let's Dance“ teil – sie belegte den sechsten Platz

Sie moderiert gemeinsam mit Komiker Chris Tall „Das Supertalent“

RTL-Star Lola Weippert meldet sich via Instagram bei ihren Anhängern

„Jeden Morgen ohne Schmerzen aufzustehen und unbeschwert durch den Tag zu gehen, ist definitiv keine Selbstverständlichkeit, auch wenn wir es oft als solche ansehen“, ergänzt sie. Außerdem fordert Lola Weippert ihre Fans auf: Seid dankbar!

Oh weia, da kann man nur hoffen, dass Lola Weippert ihren Urlaub jetzt endlich ohne weitere Zwischenfälle genießen kann…

