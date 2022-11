RTL: Moderatoren geraten aneinander – „Unfassbar scheiße und schrecklich“

Kleinere Meinungsverschiedenheiten zwischen Kollegen soll es ab und zu mal geben. Doch, dass diese in aller Öffentlichkeit ausgetragen werden, ist eher die Ausnahme. Doch genau so einen öffentlichen Disput liefern sich jetzt zwei Moderatoren des Senders RTL.

Nachdem RTL-Star Lola Weippert auf Instagram ein missbilligendes Video über die WM in Katar hochlädt, reagiert einer ihrer Kollegen sofort und kritisiert die 26-Jährige scharf. Und das vor den Augen ihrer knapp 540.000 Follower.

RTL-Moderatoren im Klinsch – ER spricht jetzt Klartext

In dem Video der Moderatorin spricht sich äußerst kritisch über die aktuell laufende Weltmeisterschaft in Katar und richtet sich dabei an alle Menschen, die diese aktiv verfolgen. Sie sagt: „Ich hoffe euch ist bewusst, was ihr da unterstützt! Es ist Zeit ein Zeichen zu setzen und die WM zu boykottieren.“

Während zahlreiche Fans sie in ihrer Meinung unterstützen und diese Ansicht teilen, muss die Moderatorin auch einiges an Gegenwind aushalten. Unter anderem auch von einem RTL-Kollegen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Rede ist von Jan Köppen, der aus Shows, wie „Take Me Out“ oder zukünftig auch „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bekannt ist. Unter dem Beitrag hinterlässt der Moderator jetzt nämlich einen Kommentar, der es in sich hat. Dabei adressiert er nicht die WM selbst, sondern Lola Weippert höchstpersönlich.

RTL-Moderator übt schwere Kritik an Kollegin

Die Worte von Lola Weippert treffen bei dem 39-Jährigen auf Unverständnis. In seinem Kommentar erklärt er auch, wieso: „Genau solche Beiträge machen mich im Umgang mit solch komplexen Themen traurig und lassen mich irritiert zurück. Im Grunde ist das leider sehr unreflektierter Populismus. Ich glaube, dass all das so viel komplizierter ist und du dir und dem Thema keinen Gefallen tust außer wirklich platten Applaus zu bekommen. Und dann musst du nach solch einem erhobenen Finger auch mit „whataboutism“ dir gegenüber rechnen, der hier in den Kommentaren passiert. Auf den Malediven sieht es mit Menschenrechten übrigens nicht besser aus. Da warst du doch erst?“

Doch Jan Köppen räumt ein, dass die FIFA auch seiner Meinung nach nicht alles richtig mache: „Der DFB hätte bestimmt vieles anders und besser machen können und müssen – ja, die FIFA ist ein korrupter Drecksladen und die ganze WM und vieles, was da passiert ist und passiert, ist unfassbar scheiße und schrecklich.“

Mehr Themen:

Während zahlreiche Fans ihm Recht geben, hat sich Lola Weippert zu der Kritik ihres Moderatoren-Kollegen noch nicht geäußert.