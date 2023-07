RTL-Moderatorin Lola Weippert geht auf Fans los – „Es ist ekelhaft, es ist übergriffig“

Sie gehört zu den beliebtesten und erfolgreichsten Moderatorinnen hierzulande: RTL-Star Lola Weippert gilt als Aushängeschild des Senders. Aus Formaten wie „Temptation Island“, „Das Supertalent“ oder „Skate Fever“ ist sie nicht mehr wegzudenken. Und auch auf Instagram ist die 27-Jährige sehr beliebt.

Stolze 616.000 Menschen interessieren sich für den Alltag der RTL-Moderatorin. Ihre Bilder und Videos werden zahlreich geliked und auch immer fleißig kommentiert. Lola Weippert ist gerade so beliebt bei ihren Followern, weil sie auch hin und wieder ernste und umstrittene Themen anspricht. Doch jetzt geht sie ausgerechnet auf einige Fans los und macht ihnen eine deutliche Ansage.

RTL-Star Lola Weippert außer sich

Ja, der Ruhm hat bekanntlich auch seine Schattenseiten. Haterkommentare und Anfeindungen sind auf den Instagram-Accounts der Stars und Sternchen keine Seltenheit. Doch Lola Weippert hat mit einem ganz anderen Problem zu kämpfen: Regelmäßig schicken ihr Männer ungefragt Bilder ihrer Penisse und sorgen damit für Verärgerung bei der 27-Jährigen.

In einem Beitrag richtet sie nun das Wort an genau diese Fans: „Liebe Männer. Eine Frage habe ich ja schon noch: Was um pimmels Willen denkt ihr euch dabei? Beim nächsten Dickpic werde ich rausfinden, wer seine Mutter ist und schick seiner Mutter sein Bild! Und schreib noch was Nettes drunter.“ Darüber hinaus sagt die Moderatorin in dem Video: „Es nervt! Es ist ekelhaft, es ist übergriffig und es ist auch nicht schön.“

Fans sind fassungslos

In den Kommentaren macht sich die Fassungslosigkeit einiger Fans schnell breit. Viele sehen den Sinn hinter diesen Aktionen nicht und ärgern sich über die sexuelle Belästigung:

„Das ist einfach nur widerlich und heftig. Ich verstehe das Verhalten mancher Männer einfach nicht. Sowas muss zur Anzeige gebracht werden.“

„Das ist nicht nur heftig ekelhaft, das ist auch eine Straftat. Solche Menschen verdienen eine gerechte Strafe.“

„Oh man. Es ist jedesmal aufs Neue einfach nur erbärmlich.“

Bleibt abzuwarten, ob diese Ansage der RTL-Moderatorin bei denjenigen ankommt, die ihr diese Bilder zukommen lassen. Es wäre auf jeden Fall zu hoffen…