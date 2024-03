RTL-Star Lola Weippert teilt Ekel-Moment – „Das kannst du doch keinem erzählen“

Lola Weippert ist bekannt für ihre quirlige und fröhliche Art. Der RTL-Star nimmt das Leben locker – auch, wenn nicht alles glatt läuft. Jetzt ist der Moderatorin ein ekelhaftes Missgeschick widerfahren.

Mit ihren rund 687.000 Instagram-Followern teilt Lola Weippert eigentlich so gut wie alles. Auch die weniger positiven Seiten des Lebens. In den sozialen Netzwerken berichtet sie ihren Anhängern oft von den schlimmen Hass-Attacken, die sie immer wieder erleben muss (wir berichteten). Doch es sind auch die kleinen Missgeschicke im Leben, welche der RTL-Star seinen Fans nur zu gerne zeigt.

+++RTL-Star Lola Weippert: Als sie ihr Hotelzimmer betritt, traut sie ihren Augen kaum+++

RTL-Star Lola Weippert wurde „angeschissen“

In einem Instagram-Video berichtete Weippert ihren Fans davon, wieso sie zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort war. „Das kannst du schon wieder keinem erzählen. Ich wollte einfach nur an meinem Lieblingsbaum sitzen und hör es hier oben so im Baum vor sich hin rascheln. Und plötzlich macht es: ‚Plöt‘. Ich wurde gerade angeschissen“, erklärt Weippert ihren Fans mit einem Lachen.

+++RTL-Star Lola Weippert macht trauriges Geständnis – „Dachte, dass ich nie wieder glücklich werde“+++

Dann schwenkt sie die Kamera auf ihre Beine. Sie trägt eine schwarze Hose. Der weiße Vogelkot-Fleck ist auf darauf natürlich besonders gut zu erkennen. „Der kam hier an, hat mich zielstrebig angeschissen und ist dann wieder von dannen geflogen. Das kannst du doch keinem erzählen. Ich muss so lachen. Der hat mir aufs Knie geschissen. Bringt sowas Glück?“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dann lässt sie ihrer Fantasie freien Lauf: „Ich glaub ich würde dasselbe machen. Wäre ich ein Vogel würde ich einfach auf den Kopf scheißen. Oder halt aufs Knie. Das ist ja eigentlich die charmante Variante.“

Mehr Themen und News für dich haben wir hier zusammengefasst:

Fans berichten von ähnlichen Desastern

Und auch zahlreiche Fans der „Temptation Island“-Moderatorin berichten von ähnlichen Vorfällen. „Meinem Kollegen wurde letztens in den Kaffee gekackt“, „An meinem Geburtstag im Restaurant direkt auf meinem Kopf und am Gesicht herunter geklatscht“, schreiben beispielsweise zwei User. Lola Weippert ist also nicht allein.