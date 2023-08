RTL-Star über Chaos-Interview: „In der Liveschalte war er besoffen“

Sie gehört zu den beliebtesten Moderatorinnen der RTL-Group: 2018 bereits heuerte Laura Dahm bei Vox an, moderiert dort seit Dezember im Wechsel mit Amira Pocher das Boulevardmagazin „Prominent“. Zwischen 2020 und 2021 war sie vertretungsweise als Society-Expertin bei „Guten Morgen Deutschland“, 2021 moderierte sie das RTL-Magazin sogar vertretungsweise.

Laura Dahm hat also einiges an Promiexpertise vorzuweisen, wie sie nun auch in ihrem Podcast „Beißschiene & Blitzlicht“ mit Moderationskollegin Amelie Fröhlich beweist. Denn nicht immer gehen alle Interviews ganz glatt vonstatten. Was war passiert? Das berichtet RTL-Star Dahm in einem Video auf Instagram.

RTL-Star Laura Dahm über ihr verrücktes Interview

So befand sich die 37-Jährige wohl gerade in einer Liveschalte, als sich herausstellte, dass ihr Interviewpartner nicht mehr ganz im Vollbesitz seiner Kräfte war. „Ich war am Reden und denk mir so: Wo ist der? Ich sehe ihn nicht und habe dann halt auch so gesucht, und habe das dann tatsächlich auch ein bisschen thematisiert: Ja, ich suche ihn gerade noch, und dann kam er irgendwann. Ja, der war nur leider auf einmal besoffen. Eine Stunde vorher war der noch nüchtern im Vorgespräch und in der Liveschalte war er besoffen“, berichtet die Moderatorin.

Doch wie reagiert man da? „Das kann ich ja nicht thematisieren. Ich kann ja nicht sagen: Hör mal, was hast du dir denn jetzt hier in einer Stunde noch in dich reingeschüttet? Aber der war völlig von der Rolle. Dieses Interview war eine Katastrophe. Ich wusste auch nicht, wie spreche ich es jetzt an? Spreche ich es an? Ich war dementsprechend auch irgendwie durcheinander, aber im Nachhinein ist es eine sehr lustige Live-Schalte gewesen“, so der RTL-Star.

Gesprächspartnerin Amelie Fröhlich jedenfalls hatte Freude an der Anekdote: „Manches muss man auch gar nicht aussprechen. Dass der betrunken war, dass haben alle gemerkt.“ Um wen es sich bei dem Gesprächspartner handelte? Das verriet Laura im Instagram-Video leider nicht.