RTL baut Programm um: Sendung ist nicht lang, aber wichtig

RTL kündigt Veränderungen im Programmplan an. Und die beziehen sich nicht etwa auf eine einmalige Angelegenheit, sondern weisen eine gewisse Regelmäßigkeit auf. Wenn es sich dabei auch nicht um große Umwürfe handelt, werden die Zuschauenden davon definitiv etwas mitbekommen.

Am Donnerstag (24. August) kündigt RTL an, dass ab Freitag (25. August) die Programmänderung in Kraft treten soll.

RTL führt neues Format nach News-Show ein

Nach der News-Show „RTL Aktuell“ um 18.45 Uhr und dem Wetter, räumt der Sender zukünftig eine Minute Zeit in eigener Sache ein, bevor es mit „Alles was zählt“ weiter geht. Dabei gehen besagte Shows wie bisher auf Sendung. Nur um 19.04 Uhr (beziehungsweise „gegen 19 Uhr“) können sich die Zuschauenden über eine Neuheit freuen.

„RTL Wir helfen Kindern – Update“, heißt das neue Format, bei dem der Titel bereits den Inhalt der Sendung verrät. Der Kölner Sender setzt sich bereits seit Jahren für den Kinderschutz ein und veranstaltet im Rahmen dessen auch einen jährlichen Spendenmarathon, bei dem Promis die Spendenanrufe entgegennehmen.

Verwendung von Spendengeldern wird sichtbar

Passend dazu stellt RTL jetzt sein neues Format vor. „Mit diesem kurzen Update ‚’Die gute Minute‘, wollen wir allen den RTL-Zuschauerinnen und Zuschauer zeigen, wie die Stiftung RTL das ganze Jahr über bedürftigen Kindern in Deutschland und aller Welt nachhaltig hilft“, heißt es von Moderator und Stiftungsvorstand Wolfram Kons.

Mehr News:

Man wolle transparent sein und die Vorschritte, die dank der Spendengelder möglich gemacht werden, offen zeigen, um Vertrauen zu schaffen. Dabei sollen immer wieder unterschiedliche Projekte beleuchtet werden.

Den Anfang macht unter anderem die Einweihung eines neuen Bewegungszentrums in Regensburg für an Krebs erkrankte Kinder, bei dem Sänger Max Giesinger Projektpate ist. In den vergangenen Jahren konnten mehr als 266 Millionen Euro gesammelt werden, jetzt soll an jedem letzten Freitag im Monat über die Verwendung der Gelder gesprochen werden.