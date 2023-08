„Bachelorette“-Star wird deutlich: „Es bleibt wie früher“

Beim Thema Kindererziehung scheiden sich oft die Geister. Ob antiautoritär, bedürfnisorientiert oder von Regeln geleitet – werdende Eltern haben oft einen genauen Plan im Kopf. Ob dieser dann schlussendlich in die Tat umgesetzt werden kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Genau dieses Thema scheint auch einen ehemaligen Kandidaten der RTL-Show „Die Bachelorette“ beschäftigt zu haben.

Philipp Stehlers Karriere startete mit der Teilnahme an der Dating-Show „Die Bachelorette“, in der er versuchte, das Herz von Bachelorette Nadine Klein zu erobern. Er belegte letztendlich nur den dritten Platz, es folgten jedoch kleinere Rollen in Serien und die Teilnahme am Format „Bachelor in Paradise“. Als Polizist stand Stehler anschließend für das Format „K11 – Die neuen Fälle“ vor der Kamera. Nun meldete er sich mit deutlichen Worten bei seinen Fans.

„Bachelorette“-Star findet klare Worte

„Bachelorette“-Star Philipp Stehler postete ein neues Reel auf seinem Instagram-Profil, das seine Community dankend annahm. Der 35-Jährige ist vor kurzem Vater eines kleines Sohnes geworden und teilt regelmäßig Eindrücke aus dem Familienleben mit seinen rund 260.000 Followern. Auch seine Ehefrau, Influencern Vanessa Stehler, bekommen seine Fans ab und an zu Gesicht.

In seinem neusten Video spricht der Reality-TV-Star direkt in die Kamera. Ein Kumpel habe ihm erzählt, dass er auch bald Vater werden wird. Dieser Kumpel nimmt sich eine entspannte Kindererziehung vor, das Kind solle in das Leben der Eltern integriert werden und nicht andersrum. Alles solle wie früher bleiben, nur mit Kind. An dieser Stelle stoppt der „Bachelorette“-Star das Video und blendet einen Ausschnitt aus einer alten Fernsehshow ein, in dem sich ein Mann vor Lachen nicht mehr einkriegen kann. Damit möchte Stehler zeigen, wie wenig realitätsnah dieses Vorhaben seines Kumpels ist. Er schreibt dazu: „…ich war auch mal dieser Kumpel #truestory“. Anscheinend sieht der frischgebackene Vater den Alltag mit Kind nun realistischer.

Unter seinem Video findet sich viel Zustimmung von Seiten der Fans. Ein Fan kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Wir waren alle mal dieser Kumpel“ und ein weitere Follower schreibt zustimmend: „Glaub das dachte jeder aber so ist es nun mal. Baby First.“ Auch Ehefrau Vanessa Stehler meldet sich zu Wort und schreibt: „It is what it is.“ Und noch ein bekannter Name tummelt sich in der Kommentarspalte, Ex-„Bachelorette“ Jessica Haller kommentiert: „das warst definitiv DU!“ Da hat Philipp Stehler wohl ein altbekanntes Thema aufgegriffen.

Schlussendlich scheint sich der „Bachelorette“-Star gut in der Rolle des frischgebackenen Vaters eingelebt zu haben und das Familienleben mit Ehefrau Vanessa und Söhnchen Tommi in vollen Zügen zu genießen.