Jenny Frankhauser kassiert Shitstorm: „Wen interessiert das“

Als Schwester von RTL-Zwei-Star Daniela Katzenberger wurde sie bekannt und ist mittlerweile aus der Welt des Reality-TV kaum mehr wegzudenken: Jenny Frankhauser. Zunächst wirkte die 30-Jährige in etlichen Doku-Serien rund um ihre Schwester mit. Der Gewinn der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ im Jahr 2013 etablierte Frankhauser endgültig in der deutschen Fernsehwelt.

Nach der mehr oder weniger erfolgreichen Veröffentlichung mehrere Singles, fand Frankhauser ihr großes Glück in der Geburt ihres Sohnes im Jahr 2022. Der Sender TLC begleitete die Schwangerschaft des Reality-TV-Stars im Rahmen der Doku-Soap „Jenny & Steffen im Babyglück.“ Was die Sängerin nun auf ihrem Instagram-Profil teilte, versetzt die Fans jedoch in Aufruhr.

Jenny Frankhauser teilt süßen Schnappschuss

750.000 Menschen verfolgen den Alltag von Jenny Frankhauser bei Instagram. Egal ob Familienalltag, Comedy-Clips oder Urlaubsschnappschüsse – Jenny versorgt ihre Fans immer mit neusten Beiträgen. Nun postete der Reality-TV-Star einen süßen Schnappschuss mit ihrem Sohn bei Sonnenuntergang am Strand. Dass dieses Familienfoto einiges an Kritik auslöst, hätte die Sängerin sicher nicht gedacht.

Mit den Worten „Mein größtes Glück sagt Mama zu mir“ verseht Frankhauser ihren neusten Instagram-Beitrag. Händchenhaltend läuft die Sängerin mit ihrem Sohn dem Sonnenuntergang entgegen, der Kleine scheint gerade erst laufen gelernt zu haben. Viel Potenzial für Kritik bietet dieser Schnappschuss auf den ersten Blick nicht. Mit den folgenden Reaktionen ihre Fans hat der Fernsehstar sicherlich auch nicht gerechnet.

Harte Worte von den Fans

Obwohl Frankhauser die Kommentare unter ihren Instagram-Beiträgen bereits eingeschränkt hat, findet sich vermehrt Kritik unter dem Urlaubsfoto wieder. Mehrere Follower kritisieren, dass sich der kleine Junge bei dem abendlichen Spaziergang durch das Wasser erkälten könnte. Eine Followerin schreibt vorwurfsvoll: „Wenn er morgen wieder krank ist, dann bitte nicht wundern“. Eine andere Userin findet deutliche Worte und kommentiert: „Wen interessiert das. Mich nicht, früher oder später sagen alle Kids Mama und Papa.“ Mit solcher Kritik hätte die junge Mutter bestimmt nicht gerechnet.

Doch glücklicherweise kommen weitere Fans dem Fernsehstar zur Hilfe. Eine Followerin schreibt aufmunternd: „Lass dir nichts einreden, du machst alles richtig. Übrigens ein sehr schönes Bild“ und ein weiterer Fan bestätigt: „So dumme Kommentare. Es gibt doch nichts Schöneres. Sooooo ein schönes Foto.“ Letztendlich kann sich Frankhauser also doch auf ihre Community verlassen.

Die Kritik scheint sich Frankhauser nicht allzu sehr zu Herzen zu nehmen. Bereits kurze Zeit später teilt sie Einblicke eines Familienausflugs ins Freibad mit ihren Followern. Sie kommentiert die Foto-Collage mit den Worten „Hinter jedem glücklichen Kind, steht eine noch glücklichere Mama.“ Der Reality-TV-Star scheint einen gesunden Umgang mit den sozialen Medien gefunden zu haben.