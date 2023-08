RTL2 verkündet Start von „Love Island“ – doch Fans müssen sich auf Änderungen gefasst machen

Endlich ist es offiziell! RTL2 verkündet, dass das beliebte Dating-Format „Love Island“ in eine weitere Runde geht. Dieses Jahr wieder mit am Start ist Moderatorin Sylvie Meis. Doch darüber hinaus erwartet die Zuschauer der Sendung zahlreiche Neuheiten und Änderungen.

Lange mussten die Fans der Sendung auf eine neue Staffel „Love Island“ warten. Schließlich flimmerte die letzte Folge am 11. April 2022 über die Bildschirme. Nun, genau 17 Monate später, gibt RTL2 bekannt, dass die achte Staffel bereits am 11. September 2023 ausgestrahlt wird. Zudem dürfen sich die Zuschauer auf neue Features freuen.

RTL2 setzt auf mehr Interaktion mit den Zuschauern

Es wird wieder geflirtet, was das Zeug hält. Ab dem 11. September kommen wieder zahlreiche Singles in der Villa zusammen, um sich kennenzulernen. Doch anders als in der Vergangenheit finden die Dreharbeiten nicht auf Mallorca oder Teneriffa statt, sondern in Griechenland.

Ebenfalls neu: Die Sendung wird immer montags live ab 20.15 Uhr bei RTL2 gezeigt. So können die Zuschauer über die „Love Island“-App an Entscheidungen teilhaben und in das Geschehen eingreifen. An den restlichen Tagen bleibt es bei der Ausstrahlung ab 22.15 Uhr, samstags pausiert die Sendung wie gehabt.

RTL2 verkündet neue Co-Moderation

Zwar hält der Sender an Moderatorin Sylvie Meis fest, doch eine Neuheit gibt es auch in diesem Bereich. Denn wie offiziell verkündet wurde, bekommt die 45-Jährige Unterstützung. Wer die Co-Moderation übernehmen wird, bleibt jedoch aktuell noch offen. Außerdem wird sich „Nachwuchs aus prominentem Haus“ unter die Teilnehmer mischen. Erstmals sollen auch Geschwister einziehen. Die Auflösung erfolgt wohl oder übel erst am Ausstrahlungstermin. Bis dahin heißt es also geduldig sein.

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

RTL2 zeigt „Love Island“ montags live ab 20.15 Uhr und an allen anderen Tagen ab 22.15 Uhr. Anschließend sind die Folgen auch in der Mediathek bei RTL+ verfügbar.