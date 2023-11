RTL-Stars in Essen gesichtet: Mit IHNEN rechnete niemand

Am Montagabend (6. November) strömten hunderte Kinofans in die Lichtburg in Essen, um die NRW-Premiere des Films „Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes“ zu sehen. Auf dem roten Teppich fanden sich an diesem Abend auch einige Promis ein. Blitzlichtgewitter inklusive.

Nach der Kinopremiere in Berlin ist Essen an der Reihe. Die Besucher konnten exklusiv den neuen Film „Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes“ zehn Tage vor dem offiziellen Kinostart sehen. Das ließen sich auch einige deutsche Stars nicht entgehen. Doch mit ihrem Besuch hat vor Ort wohl keiner gerechnet.

RTL-Stars bei Kinopremiere in Essen

Vor Beginn des Films tummelten sich zahlreiche Besucher der Lichtburg am roten Teppich. Neugierig streckten sie ihren Hals, um die einlaufenden Stars und Sternchen zu sehen. Neben einigen Influencern kamen auch zahlreiche RTL-Bekanntheiten nach Essen, um zu den Ersten zu gehören, die den Film gesehen haben.

Unter anderem flanierte „Unter Uns“-Schauspieler Lars Steinhöfel über den roten Teppich. Der 37-Jährige ist unter anderem aus dem „Sommerhaus der Stars“ bekannt, wo er im Jahr 2021 mit seinem Ex-Partner Dominik Schmitt sogar gewonnen hat. Wie er in seiner Instagramstory erklärt, ist sein Besuch bei der Premiere total spontan gewesen. Doch er kommt nicht alleine zu dem Event.

Promis reisen gemeinsam zur Premiere an

Auch bekannte Gesichter aus der Datingshow „Prince Charming“ sind am Dienstagabend mit von der Partie. Aaron Königs posiert beispielsweise mit dem „Unter Uns“-Schauspieler auf dem roten Teppich. Und auch im Kinosaal sitzen sie zusammen, wie in der Instagramstory des Reality-Stars zu sehen ist. Kevin Schäfer, ebenfalls bekannt aus „Prince Charming“, ist auch mit dabei.

Der Film „Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes“ ist ab dem 16. November in den deutschen Kinos zu sehen.