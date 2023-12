RTL: Krimi-Fans aufgepasst – neue Ermittler im Anmarsch

Längst sind Krimis nicht nur was für Ard- und ZDF-Zuschauer. Auch RTL-Zuschauer können von den spannenden Fällen gar nicht bekommen. Deshalb wurde ihr Wunsch nun erfüllt und im neuen Jahr kehrt der „Tödliche-Dienst-Tag“ zurück ins Programm.

Krimi-Fans dürfen sich zum einen auf neue „Dünnentod“-Thriller, aber auch auf komplett neue Ermittler freuen. Denn RTL hat brandneue Krimireihen angekündigt.

RTL: Das verspricht Hochspannung

Zur Einstimmung auf die Krimizeit am Dienstag, zeigt RTL am 9. und 16. Januar noch einmal die ersten beiden Folgen von „Dünentod – Ein Nordsee-Krimi“ mit dem Ermittler-Duo Tjark Wolf (Hendrik Duryn) und Femke Folkmer (Pia Barucki). Auf Verbrecherjagd geht es dann ab dem 23. Januar mit dem neuen Ermittler-Duo Tjark Wolf (Hendrik Duryn) und Femke Folkmer (Pia Barucki). In drei Einsätzen an der friesischen Küste gibt es wieder Aufklärungsbedarf. Schon jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung stehen die Folgen bei RTL+ zum Abruf bereit.

Erste Details zu den Folgen wurden bereits bekannt gegeben. Und in der Episode „Tod auf dem Meer“ müssen die Kommissare einen mysteriösen Fall aufdecken. Ein Geisterschiff landet an der Nordsee, eine Yacht mit einem Toten und einer Überlebenden an Bord, die aber kein Wort spricht. Im Laufe der Ermittlungen geraten Femke Folkmer und Tjark Wolf selbst in tödliche Gefahr.

Doch das war es noch nicht, der Sender hat noch zwei weitere Krimireihen für das Jahr 2024 geplant. Spannend und zugleich humorvoll soll es bei „Die Neue und der Bulle – Ein Duisburg-Krimi“ mit Caroline Peters und Serkan Kaya in den Hauptrollen zugehen. Ebenfalls Premiere auf RTL feiert Antoine Monot in „Behringer und die Toten – Ein Bamberg-Krimi“.