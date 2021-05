RTL-Moderatorin Katja Burkard: Sexy Foto sorgt für Aufruhr – „Ob das sein muss?“

Dem schlechten Wetter entfliehen und einfach mal abschalten, davon träumen gerade wohl viele. Eine Person, die sich diese Auszeit nun gönnt, ist RTL-Moderatorin Katja Burkard.

Die 56-Jährige hat das nasskalte Deutschland hinter sich gelassen und ist nach Mallorca geflogen. Doch genau das sorgt für Wirbel. Die RTL-Moderatorin bekommt klare Worte zu spüren.

RTL-Moderatorin Katja Burkard entflieht regnerischem Wetter

„Sonne, Meer, Mallorca! Zwar nur kurz, aber wirklich eine Freude! Egal, wo ihr seid, ich wünsche euch ein schönes Wochenende“, schreibt Katja Burkard zu zwei Bildern, die sie auf ihrem Instagram-Profil postet.

--------------------

Das ist Katja Burkard:

Katja Burkard wurde am 21. April 1965 in Marienberg geboren

Sie heißt eigentlich Katja Katharina Burkard

Ihr Mann ist der ehemalige RTL-Chefredakteur Hans Mahr

Seit dem 14. April 1997 ist sie Hauptmoderatorin von „Punkt 12“

--------------------

Man sieht die 56-Jährige im Super-Sonne-Sommer-Outfit. Blaue Jeans, Sandalen, sexy bauchfreie weiße Bluse. Katja Burkard lässt es sich gut gehen. Doch einige Follower scheinen dezent neidisch auf das Glück der „Punkt 12“-Moderatorin zu sein.

RTL-Moderatorin Katja Burkard bekommt den Neid der Follower zu spüren

„Naja, ob das sein muss? Ich finde nicht. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Gibt in Deutschland auch schöne Ecken, wo man hinfliegen kann, finde ich. Muss nicht sein“, schreibt beispielsweise eine Instagram-Followerin. Und ein anderer schreibt: „Dass die ganzen Promis nicht mal mit ihrem Arsch zu Hause bleiben können...“

RTL-Moderatorin Katja Burkard überrascht mit einem Foto. (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jens Kalaene

-------------------------

-------------------------

Zum Glück gibt es aber nicht nur Neider auf Katja Burkards Profil. RTL-Kollegin Jennifer Knäble schreibt: „Beste Entscheidung.“ Birgit Schrowange schickt gleich drei Herzen und Roberta Bieling wünscht sich ein ganz besonderes Urlaubs-Souvenir. „Bring ein bisschen Sonne mit!“

Nicht ganz so viel Glück hatte RTL-Castingshowteilnehmerin Alica Awa. Die Sängerin rastete nun völlig aus. Was war passiert?

Auch DSDS-Star Pietro Lombardi hat das Regenwetter zurückgelassen und ist in die Türkei geflogen. In seinem Hotel macht er eine Entdeckung. Was das ist, liest du hier >>>