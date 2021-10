RTL-Star Katja Burkard fassungslos: „Habe einen großen Fehler gemacht“

Sie ist wohl eine der bekanntesten Moderatorinnen des Landes: RTL-„Punkt 12“-Ikone Katja Burkard. Bereits seit 24 Jahren moderiert Katja Burkard die Mittagsshow bei dem Sender aus Köln.

Und auch nach über zwei Jahrzehnten „Punkt 12“ scheint es immer noch Themen zu geben, die Katja Burkard brennend interessieren. So schien die 56-Jährige eine Frage gehabt zu haben, bei der nur RTL-Adels-Experte Michael Begasse weiterhelfen konnte.

RTL: Katja Burkard kann's nicht fassen

In ihrer Instagram-Story berichtet Burkard detailliert über ihr 'Problem'. „Ich habe einen großen Fehler gemacht“, so die Moderatorin. Doch was ist passiert?

„Ich habe Michael Begasse nach dem japanischen Hof gefragt“, erläutert die 56-Jährige. Und der konnte da natürlich perfekt helfen. Begasse zählt zu den bestinformierten Royals-Experten des Landes.

----------------------------------------

Das ist Katja Burkard:

Katja Katharina Burkard wurde am 21. April 1965 in Marienberg geboren

Seit April 1997 ist sie die Hauptmoderatorin des RTL-Magazins „Punkt 12“

Im Frühjahr 2015 nahm Katja Burkard an der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ teil

Ihre Biografie „Wechseljahre? Keine Panik!“ wurde im September 2019 veröffentlicht

Katja Burkard lebt mit ihrem Mann und zwei Töchtern in Köln

----------------------------------------

Prompt stellte er also eine riesige Zeichnung mit allen Verknüpfungen des japanischen Hofes zusammen. Zu viel für Burkard. „So genau wollte ich es gar nicht wissen“, so die Moderatorin.

RTL-Moderatorin Katja Burkard braucht Hilfe von Michael Begasse

Doch damit nicht genug. Natürlich lieferte Michael Begasse auch noch eine verbale Erklärung. „Ich meine, das ist in Japan alles ein bisschen schwierig. Aber damit die Katja auch weiß, über wen wir reden. Wir reden gleich über Prinzessin Mako“, erklärt der Royals-Fachmann und hält den selbstgemalten Familienstammbaum des japanischen Hofes in die Kamera.

Die hatte sich nämlich entschieden, ihren Studienfreund zu heiraten. Grundsätzlich kein Problem, könnte man meinen, hat Prinz William mit Kate ja auch so gemacht.Unterschied jedoch: Um ihren Freund zu heiraten, musste Mako ihren Titel abgeben.

----------------------------------------

Mehr zu Katja Burkard:

RTL-Star Katja Burkard kassiert üblen Shitstorm – weil sie DAS in Live-Sendung sagte

RTL: Traurige Nachricht für Katja Burkard – es werden Tränen fließen

RTL-Star Katja Burkard teilt heißes Bikini-Bild – Fans flippen aus: „Ein Traum“

----------------------------------------

Zuletzt zeigte sich Katja Burkard extrem emotional. Was war passiert?