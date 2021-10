RTL-Moderatorin Katja Burkard offen: „Habe Rotz und Wasser geheult“

RTL-Moderatorin Katja Burkard spricht nicht nur regelmäßig bei „Punkt 12“ über Prominente, sie ist mittlerweile selbst eine kleine Berühmtheit. Eine, die es ihr jetzt nachmachen will, ist ihre Tochter Marie-Therese.

Ob die 20-Jährige am Ende wirklich in die Fußstapfen des bekannten RTL-Stars treten wird, steht jetzt noch nicht fest. Dass sie aber das Zeug dazu hätte, bewies sie erst kürzlich bei einem gemeinsamen Mutter-Tochter-Shooting. Jetzt meldet sich die stolze Mama auf Instagram und wird plötzlich ganz wehmütig.

RTL-Star Katja Burkard konnte ihre Tochter Marie-Therese nur schwer gehen lassen

Marie-Therese hat liebevoll den Arm um ihre Mutter gelegt und strahlt mit RTL-Moderatorin Katja Burkard glücklich in die Kamera. Die beiden Frauen verstehen sich offensichtlich super.

Das ist RTL-Moderatorin Katja Burkard:

Katja Katharina Burkard wurde am 21. April 1965 in Marienberg geboren

Seit April 1997 ist sie die Hauptmoderatorin des RTL-Magazins „Punkt 12“

Im Frühjahr 2015 nahm Katja Burkard an der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ teil

Ihre Biografie „Wechseljahre? Keine Panik!“ wurde im September 2019 veröffentlicht

Katja Burkard lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Köln

Vielleicht fiel Mama Katja auch gerade deswegen der Abschied von ihrer Ältesten so schwer.

Zu dem gemeinsamen Foto schreibt sie jetzt: „Meine Tochter Marie-Therese: Studentin in Madrid, weltoffen, unabhängig, neugierig aufs Leben. Finde ich alles toll und habe sie immer in die Richtung unterstützt.“

Katja Burkard muss beim Auszug von Tochter Marie-Therese bitter weinen

Doch dann folgt ein aber : „Als sie aber aus dem Haus gegangen ist, ging’s mir wie vielen Müttern auch…. Ich habe Rotz und Wasser geheult.“ Kein Wunder, immerhin lebten die beiden lange zusammen unter einem Dach.

Aus dem glücklichen Familienalltag wurde eine Fernbeziehung, die zwar anscheinend bestens funktioniert, aber trotzdem alles andere als einfach ist.

RTL-Star Katja Burkard bekommt für ihre Mutter-Gefühle viel Zuspruch von ihren Fans

Dass die RTL-Moderatorin mit ihren Gefühlen nicht alleine ist, zeigen die Kommentare unter dem Beitrag. „War bei mir nicht anders“, „Für mich war das ganz schlimm“ und „Es ist nicht leicht, wenn man los lassen muss“, sind nur einige der Nachrichten unter Katjas Foto.

Wie schlimm das Gefühl vom Loslassen werden kann, diskutiert Katja Burkard am Donnerstagabend um 22.00 Uhr bei TV NOW in ihrer eigenen Show „Wie geht es dir?“

Bei welchem Foto die Fans von Katja Burkard total aus dem Häuschen waren, erfährst du hier.