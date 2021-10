RTL: Pahde-Zwillinge teilen Geheimnis – „Wollt ihr nicht missen”

In ihrer Rolle als Sunny begeistert Valentina Pahde ihre Fans regelmäßig in der RTL-Vorabendserie GZSZ. Auch ihre Zwillingsschwester Cheyenne Pahde ist ein beliebter Serien-Star und spielt bei „Alles was zählt“ mit.

In ihrer Kindheit standen die Pahde-Zwillinge lange Zeit sogar zusammen vor der Kamera. Jetzt überraschen die Schwestern ihre Fans mit einer ganz besonderen Ankündigung. Die beiden haben endlich wieder ein gemeinsames Projekt!

RTL: Valentina und Cheyenne Pahde sind als Special Guests bei „Holiday on Ice” dabei

Auf ihren Instagram-Kanälen verkünden die RTL-Stars Cheyenne und Valentina Pahde stolz: „Endlich dürfen wir es euch verraten: Wir sind bei der neuen ‚Holiday on Ice‘-Show ‚A New Day‘ zusammen mit Joti Polizoakis dabei“.

Das sind Cheyenne und Valentina Pahde:

Cheyenne Pahde und Valentina Pahde wurden am 4. Oktober 1994 in München geboren

Die Zwillingsschwestern sind beide als Schauspielerin tätig

Seit Juli 2016 steht Cheyenne Pahde für die RTL-Soap „Alles was zählt“ in der Rolle der Marie Schmidt vor der Kamera

Die RTL-Erfolgsserie läuft bereits seit 2006 im TV

Im Januar 2019 eröffneten Cheyenne und Valentina Pahde ein eigenes Feinkostgeschäft, den „Feinkostladen Pahde“ in München

Was für eine schöne Neuigkeit, mit der die Schwestern ihre Fans überraschen. Das Trio wird bei neun Terminen als Special Guests mit dabei sein.

Valentina und Cheyenne Pahde nahmen beide schon an „Let's Dance” teil

Dass Cheyenne und Valentina Pahde sportlich talentiert sind, zeigten sie bereits bei „Let’s Dance“. Hier traten beide Schwestern nacheinander im Tanzturnier an.

Während Cheyenne die Show 2017 bereits in Folge sieben verlassen musste, schaffte es Valentina 2021 bis in Finale. Hier musste sie sich dann allerdings gegen den Fußballspieler Rúrik Gíslason geschlagen geben.

Valentina und Cheyenne Pahde treten zusammen mit Eistänzer Joti Polizoakis bei „Holiday on Ice” auf

Jetzt wollen die beiden also gemeinsame Sache machen und ihr Publikum auf dem Eis verzaubern. Unterstützung bekommen sie dafür von dem Eistänzer Joti Polizoakis.

Cheyenne und ihre Schwester Valentina Pahde (r.) treten zusammen mit Joti Polizoakis bei „Holiday on Ice” auf. Foto: IMAGO / Future Image

Der 26-Jährige war auch als Profi in der Sat.1-Show „Dancing on Ice“ mit dabei und konnte am Ende zusammen mit Sarah Engels sogar den Pokal holen.

Auf Instagram zeigt sich der Tänzer jetzt begeistert und sagt: „Unser Trio wollt Ihr nicht missen!“ Und auch die Fans der Pahde-Zwillinge sind ganz aus dem Häuschen und können es anscheinend kaum erwarten ihre Stars endlich auf dem Eis zu sehen.

