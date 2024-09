RTL-Star Frauke Ludowig dreht mit Tochter im eigenen Wohnzimmer – dann folgt der Schock! „Albtraum“

Die zwei sind mittlerweile ein eingefleischtes Team vor der Kamera. RTL-Star Frauke Ludowig ist seit über 30 Jahren fester Bestandteil beim Format „Exclusiv – Das Starmagazin“. Seit einiger Zeit darf auch ihre Tochter Nele (21) der 60-Jährigen auf Red-Carpet-Events Gesellschaft leisten. So wie aktuell auch bei Social Media.

Dort drehte das Mutter-Tochter-Gespann am Wochenende ein Video im eigenen Wohnzimmer. Doch mittendrin fällt RTL-Moderatorin Frauke Ludowig allerdings fast aus den Latschen.

RTL-Star Frauke Ludowig zeigt Wohnzimmer – dann der Schock

Nele Ludowig hat wohl das Moderations-Talent ihrer Mutter geerbt. Auf dem Instagram-Kanal des TV-Profis sieht man ein Video, in dem sich Nele ein Mikro schnappt und selbst auf Moderatorin macht. „Mutter-Tochter-Talk… wenn sich Nele was Neues ausdenkt … Kind ist auf Wochenendtrip zu Hause… ich liebe es“, schreibt Frauke zu dem Video.

Und dann legt ihre Tochter los:

„Hallo meine Lieben, es ist Sonntag. Und was hat man Besseres zu tun, als sich Mamas Mikro auszuleihen in einem neuen Format, das heißt ‚Rank my Outfit‘“, beginnt die 21-Jährige ihre Worte. Mal abgesehen von der Ansprache, die sich Nele mal eben spontan ausgedacht hat, und dem Grammatikfehler im weiteren Verlauf, der von Mutter Frauke schnellstens korrigiert wird, geht es schließlich um Mode. Ein Thema, bei dem sich die RTL-Moderatorin und ihre Tochter wohl uneins sind.

Konkret geht es um Neles Schuhe. „Mir wurde gesagt, es sieht aus, als hätte ich Kamelfüße. Mir wurde auch schon gesagt, ich hätte Schafsfüße“, witzelt Fraukes Tochter selbst, die ihre braunen Ballerinas mit Cameltoe-Effekt in die Kamera hält. Als ihre Mama die Schuhe schließlich von 1 bis 10 ranken soll, kann sie nicht an sich halten. „Die Schuhe sind für mich ein Albtraum! Null.“

Viel mehr kann Frauke Ludowig zu den Tretern nicht hinzufügen, nur noch: „Meine sind schöner!“ Na, über Geschmäcker lässt sich ja bekanntlich auch streiten…