RTL: Frauke Ludowig ganz verliebt – so sieht man sie sonst nie

RTL-Star Frauke Ludowig (60) zeigt sich verliebt wie nie zuvor! Seit 2003 ist sie mit ihrem Ehemann Kai Röffen verheiratet, und die beiden gelten als echtes Traumpaar. Doch gemeinsame Auftritte sind rar. Jetzt überrascht Frauke ihre Fans mit einem seltenen Schnappschuss auf Instagram.

Anlass für die romantische Ausnahme war eine besondere Veranstaltung: Kai präsentierte seine eigenen Kunstwerke bei einer Vernissage in der Galerie Martina Kaiser in Köln. Frauke war natürlich dabei und unterstützte ihren Mann tatkräftig. Sie setzte ihn mit zahlreichen Fotos gekonnt in Szene und zeigte damit der Welt, wie stolz sie auf ihn ist.

RTL-Star Frauke Ludowig: Bild mit Ehemann Kai macht die Runde

Die Vernissage zog einige Prominente an, darunter auch Andreas von Thien. Der TV-Moderator teilte ein Bild mit Frauke und Kai und schwärmte von einem „überragenden Abend zum Einrahmen“. Auch Ulrike von der Groeben war zugegen und genoss die künstlerische Atmosphäre.

Die Gäste lobten Kai für seine beeindruckenden Fotografien, die die Stimmung des Abends perfekt einfingen. Frauke und Kai – seit über zwei Jahrzehnten ein Team, das sich gegenseitig unterstützt. Mit ihren Töchtern Nika und Nele ist ihr Familienglück komplett. Nele tritt bereits in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter und hat einige Moderatorenjobs ergattert.

Doch sie hat auch eigene Pläne und studiert derzeit International Communication Science.

Die seltenen Einblicke in das Privatleben von Frauke und Kai dürfte die Fans begeistern.