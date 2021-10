RTL-Star Frauke Ludowig spricht über blutigen Sturz: Kollegen lachen sie aus

„Alles für den Dackel, alles für den Hund“, so hieß es Anfang der 2000er-Jahre in der Sat.1-Kultsendung „Hausmeister Krause“. Ähnlichen Einsatz zeigt auch RTL-Star Frauke Ludowig. Bei der Moderatorin heißt es allerdings eher: „Alles für das Fotoshooting.“

So weilt die RTL-Moderatorin derzeit mit ihrem Team im sonnigen Süden um Fotos für neue Modekollektionen zu machen. Und es scheint, als gebe Frauke Ludowig wirklich alles für den Job.

RTL-Moderatorin Frauke Ludowig: Schmerzhafter Sturz bei Aufnahmen

So berichtet die 57-Jährige in ihrer Instagram-Story von einem schmerzhaften Unfall, der sich während der Aufnahmen ereignete. So zeigte die RTL-Moderatorin ihren blutigen Unterarm in die Kamera. „Das war mein Einsatz heute“, so Ludowig.

---------------

Mehr zu Frauke Ludowig:

Frauke Ludowig wurde am 10. Januar 1964 in Wunstorf geboren

Ihre Karriere begann für Frauke Ludowig als Volontärin bei radio ffn in Isernhagen

1990 wechselte sie zum Privatsender RTL

Seit 1994 moderiert Frauke Ludowig das Promi-Magazin „Exclusiv”

Ludowig ist mit dem Creative Director Kai Roeffen verheiratet, mit dem sie zwei gemeinsame Töchter hat

Für ihre Show stand Ludowig schon mit einigen Weltstars vor der Kamera und ist auch sonst als Moderatorin sehr gefragt. Ob bei der Trauerfeier von Prinz Philip oder nach dem Triell der Kanzlerkandidaten, Frauke Ludowig ist sehr beliebt im TV

---------------

Als ein Mitglied ihres Teams zu lachen anfängt, wird die Moderatorin deutlich. „Ja, du lachst, aber das tat richtig weh“, stellt Frauke Ludowig klar. Und weiter: „Was braucht man noch nette Kollegen, wenn man Menschen hat, die darüber lachen, dass man hinfällt. Ich habe mir heute wirklich weh getan.“ Sogar ihr Finger sei angeschwollen, so die 57-Jährige.

RTL-Star Frauke Ludowig: Ihre Kollegen lachen sie aus

Das jedoch wollten die Kollegen so nicht stehen lassen. Schließlich sei es bereits das dritte Mal gewesen, dass sie gestürzt sei. „Irgendwann ist der Witz auch auserzählt“, so Stylistin Tine Siepmann. Darauf fiel dann sogar Frauke Ludowig nichts mehr ein.

---------------

Mehr zu RTL und Frauke Ludowig:

RTL-Star Frauke Ludowig im Badeanzug – Fans haben üble Vorahnung „Bitte nicht den Fehler machen“

RTL „Exclusiv“: Ungebetener Gast in Live-Sendung – Bella Lesnik ahnt nicht, was sich hinter ihr abspielt

RTL-Star Saskia Atzerodt: Traurige Nachricht – „Lange überlegt, ob ich es sagen soll“

--------------

Zuletzt war Frauke Ludowig bei der Premiere des neuen James Bond in London. Doch halt, wer steht da hinter ihr?