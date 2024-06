RTL: Frauke Ludowig blickt auf ihr Berufsleben zurück – „War nie mein Wunsch“

Sie ist eines der Aushängeschilder des Senders RTL und moderiert bereits seit 30 Jahren das Format „Exclusiv – Das Starmagazin“. Frauke Ludowigs Karriere begann als Redakteurin, mittlerweile fühlt sich die 60-Jährige jedoch vor allem vor der Kamera pudelwohl.

In der Sonderausgabe „Exclusiv Spezial“ blickt Frauke Ludowig am Sonntag (2. Juni) auf die vergangenen Jahrzehnte der RTL-Sendung zurück. In einem aktuellen Interview reflektiert die Moderatorin nun außerdem ihren persönlichen Werdegang.

+++ Inka Bause: Kurz nach „Bauer sucht Frau“ geht die Nachricht um +++

Frauke Ludowig kennt alle Stars und Sternchen

Seit mittlerweile 30 Jahren leitet Frauke Ludowig „Exklusiv“ und erzählt einem Millionenpublikum die großen und kleinen Aufreger aus der Welt der Prominenten. Die Karriere als VIP-Expertin hatte Frauke Ludowig so jedoch nie geplant. Die Moderatorin berichtet im Interview mit der Zeitung „Express“: „Es war auch nie mein Wunsch, eine große Moderatorin oder berühmt zu werden. Es ist vieles einfach so gekommen.“

Die Anfänge des Star-Magazins waren schwer, niemand kannte das Format und Frauke Ludowig musste um jedes Interview kämpfen. Heute ist das anders und die Moderatorin ist mit vielen Prominenten sogar befreundet. Ludowig erzählt stolz: „Heute kann ich vielen Stars einfach eine WhatsApp schreiben.“

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Auch in Zeiten von Krieg und Inflation ist Frauke Ludowig eine Befürworterin von leichter Unterhaltung und bekräftigt: „Das Leben ist natürlich viel mehr als das, da haben Sie total Recht. Wir befinden uns glücklicherweise nicht direkt im Krieg, aber wir sind täglich mit diesen Bildern konfrontiert. Doch ich glaube, wenn wir uns nun nur noch darüber informieren würden, würde uns das auf Dauer zu sehr runterziehen. Wir bieten immer noch das Stück blauen Himmel, das eben auch zum Leben dazugehört!“

Kein Ende in Sicht

Obwohl die Moderatorin im Januar ihren 60. Geburtstag feierte, denkt sie noch lange nicht darüber nach, in Rente zu gehen. Ludowig stellt klar: „Ich mache ‚Exclusiv‘ so lange, wie meine Leidenschaft dabei ist, und meine Leidenschaft ist riesengroß. Alter spielt für mich sowieso keine Rolle. Ich bin gesund, ich bin fit.“ Der Fernsehstar hat sich zuletzt umfassenden Untersuchungen unterzogen, die allesamt unauffällig waren.

Aufgeregt sei Frauke Ludowig vor den Aufzeichnungen der Sendungen mittlerweile nicht mehr. Trotzdem habe sie ab und an die typischen Albträume darüber, dass sie die Studiotür nicht findet oder im Stau steht und zu spät zur Aufzeichnung kommt.