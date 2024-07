„Splash! Das große Promi-Pool-Quiz“: RTL-Star völlig ungläubig – „Was ist hier los?“

Sommer, Sonne, Sonnenschein – Zeit für eine Abkühlung bei den hohen Temperaturen. Das dachte sich auch das neue RTL-Format „Splash! Das große Promi-Pool-Quiz“, welches für eine wortwörtlich erfrischende Abwechslung im Programm sorgt. Promiteams treten dabei im Quiz um 25.000 Euro an – der Twist: Bei einer falschen Antwort landen sie im Wasser. Durch die Show führt Moderatorin Sophia Thomalla. Schon gleich beim Auftakt der zweiten Folge der Sendung (31. Juli) kann ein RTL-Star sein Glück kaum fassen!

„Splash! Das große Promi-Pool-Quiz“: Team muss schweren Verlust hinnehmen

Auch in der zweiten Folge von „Splash! Das große Promi-Pool-Quiz“ heißt es wieder: „Steht er richtig oder macht er ‚Splash‘?“ Dabei hatte die Auftaktfolge es bereits ordentlich in sich. Team Summerjam musste einen schweren Verlust einstecken. Alle Mitglieder, außer RTL-Star Menderes Bagci, mussten sich geschlagen geben und verabschiedeten sich schnell ins Wasser. Damit waren sie von der Challenge disqualifiziert.

Nun spielt Menderes ganz alleine für sein Team, um in das große Finale einzuziehen. Doch hält er dem Druck stand und sichert sich die 25.000 Euro?

DAS sind die Teams bei „Splash! Das große Pool-Promi-Quiz“:

„Team Aquafitness“: Nadine Angerer, Philipp Boy, Pascal Hens, Sabrina Mockenhaupt, Ralf Moeller

„Team Pool Beauties“: Evelyn Burdecki, Bruce Darnell, Rúrik Gíslason, Cathy Hummels, Franziska Knuppe

„Team Summerjam“: Ross Antony, Lorenz Büffel, Menderes Bagci, Joey Heindle, Loona

„Team Moderation“: Angela Finger-Erben, Mareile Höppner, Gülcan Kamps, Bella Lesnik, Frauke Ludowig

„Team der Rosen“: Michelle (Mimi) Gwozdz, Paul Janke, Yeliz Koc, Filip Pavlovic, Dominik Stuckmann

„Team VIP Bereich“: Jenny Elvers, Antonia Hemmer, Claudia Obert, Pam Pengco, Cora Schumacher

„Team Poolboys“: Max Bornmann, Yasin Mohamed, Tommy Pedroni, René Casselly, Serkan Yavuz

„Team Bauer sucht Frau“: Anja & Bruno, Antje & Arne, Michael K.

„Splash! Das große Promi-Pool-Quiz“: Menderes völlig aus dem Häuschen

Nur noch zwei Fragen benötigt „DSDS“-Star Menderes, um das große Preisgeld sicher zu haben. Doch schon bei der nächsten Runde „hat er keine Ahnung“, muss anschließend raten, welches Element es im Periodensystem wirklich gibt.

+++„Splash! Das große Pool-Promi-Quiz“: RTL-Star entsetzt – „Nicht euer Ernst“+++

Er entscheidet sich für Polonium und liegt mit seinem Zufallstreffer richtig. Menderes kann sein Glück darüber kaum fassen. „Ich glaub’s nicht. Was ist hier los?“, schreit der RTL-Star durch das Studio der Show und qualifiziert sich damit für die finale Fragerunde.

Schafft es Team Summerjam in das Finale oder scheitert der last man Standing Menderes in der letzten Runde?

Die zweite Folge von „Splash! Das große Promi-Pool-Quiz“ kann in der RTL+-Mediathek abgerufen werden.