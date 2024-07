RTL macht es offiziell – SIE ist die Neue bei „Explosiv“

Sie ist der neue Stern am Moderatorenhimmel! Linda Mürtz (37) steht vor dem großen Sprung: Sie übernimmt die Moderation des beliebten RTL-Magazins „Explosiv“.

Mit frischem Elan und einer beeindruckenden Karriere im Gepäck ist sie bereit, das Erbe von Jana Azizi anzutreten und die Zuschauer jeden Abend um 18 Uhr zu begeistern.

RTL verkündet die freudige Nachricht

Nachdem Moderatorin Jana Azizi überraschend ihr Aus bei dem Kölner Sender verkündet hatte, musste ein schneller Ersatz her. Dabei ist ihre Nachfolgerin Linda Mürtz schon lange keine Unbekannte in der Welt des Journalismus. Ihre Reise begann 2009 als Volontärin bei RTL Nord, wo sie schnell zur Moderatorin und Chefin vom Dienst aufstieg. Jüngst begeisterte sie die Zuschauer als Teil des festen Moderationsteams bei n-tv und den „RTL2 News“.

+++ Mallorca bekommt Zuwachs – RTL-Star lässt Job und Heimat für die Insel hinter sich +++

Ihre Vielseitigkeit und ihr journalistisches Geschick machten sie zur idealen Kandidatin für die Spitze von „Explosiv“. Dabei wird Mürtz den Moment, in dem sie erfahren hat, dass sie die Neue wird, nie vergessen. „Das war völlig kurios. Ich war gerade – das ist so ein Once-In-A-Lifetime-Urlaub gewesen – mit einer Freundin in Kalifornien, wir haben so einen kleinen Roadtrip gemacht. Und unser Chefredakteur rief mich an, genau in dem Moment, als ich quasi kein Netz hatte im Yosemite Nationalpark“, gesteht sie RTL.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Linda weiter: „Dann stand ich da irgendwo mitten im Wald und wusste: Okay, wenn ich jetzt zurück nach Hause fahre, dann wird alles anders. Das war ganz schön krass.“ Was Linda Mürtz besonders an der neuen Herausforderung reizt?

„ ‚Explosiv‘ war und ist als Magazin immer ganz nah dran an den Menschen. Was bewegt sie, was sind ihre Geschichten, was macht sie besonders? Genau das ist es, was mich als Journalistin schon immer interessiert und fasziniert. Deshalb freue ich mich unheimlich, jetzt Teil dieser RTL-Traditionsmarke zu sein und diese tolle Sendung mitgestalten zu können“, erklärt die frischgebackene „Explosiv“-Moderatorin.