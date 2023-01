RTL-Star Frauke Ludowig besucht Dieter Bohlen: Plötzlich kommt es zum Streit

Sie ist mit den Stars auf Du und Du. Seit etlichen Jahren schon berichtet RTL-Moderatorin Frauke Ludowig über nationale und internationale Celebritys. Sie traf Helene Fischer, Julia Roberts oder auch George Clooney. Und auch zu Poptitan Dieter Bohlen hat die 59-Jährige ein exzellentes Verhältnis.

Das sieht man auch in ihrer aktuellen Instagramstory, in der die RTL-„Exclusiv“-Moderatorin Dieter Bohlen besucht, um mit ihm ein Interview zu führen. „So ihr Lieben, ich habe heute ein Interview, auf das ich mich sehr freue. Im Hintergrund erahnt ihr, wer da sitzen könnte“, berichtet Frauke in ihrer Story und spielt damit klar auf den „DSDS“-Juroren an.

RTL-Star Frauke Ludowig bekommt Diskussion zwischen Dieter Bohlen und Carina mit

Doch so ganz still sitzen bleiben wollte der Poptitan wohl nicht. Während Frauke Ludowig nämlich noch fleißig für ihre Social-Media-Follower Bilder einfing, ging Dieter samt Smartphone auf Wanderschaft.

„Dieter, was machst du da“, wirkte die 59-Jährige sichtlich durcheinander ob der Aktivitäten ihres Interviewpartners. „Ich mach‘ gleich, ich mach‘ gleich“, antwortete Bohlen und schien selbst nicht genau zu wissen, was er da tat. Zum Glück war auch Bohlens Partnerin Carina anwesend, die Bohlen erklärte, was er da eigentlich machen solle.

„Wir nehmen jetzt auch Insta auf“, verriet sie auf Nachfrage von Frauke Ludowig. „Nein, wir machen kein Insta“, entgegnete allerdings daraufhin Dieter Bohlen. Oder wie es Frauke Ludowig leise in die Kamera flüsterte: „Streit im Hause Bohlen.“ Am Ende löste sich das Problem übrigens. Bohlen nahm doch Bilder für Instagram auf.

Und Frauke … die freute sich über die unerwartet intimen Einblicke in Bohlens Beziehungsleben. „Geht das bei euch immer so ab Zuhause?“, fragte die RTL-Moderatorin. Darauf bekam sie dann auch direkt eine klare Antwort vom Poptitan: „Ruhe jetzt da!“