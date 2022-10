RTL-Zuschauer scherzen über TV-Panne: „Praktikant hat falschen Knopf gedrückt“

Es war gerade SOOOOOO romantisch. Der erste Kuss, er ist stets das Highlight einer „Bauer sucht Frau“-Staffel. So war es auch bei dem RTL-Traumpaar Anna und Max. Zwischen dem 26-jährigen Jungbauern und der hübschen Blondine flogen vom ersten Moment an die Funken.

Am Montag (24. Oktober) sollte er dann endlich anstehen: Der erste Kuss. Zärtlich nahm der „Bauer sucht Frau“-Kandidat seine Auserwählte in den Arm, schaut ihr tief in die Augen … und plötzlich steht da Jan Hofer.

RTL-Patzer bei „Bauer sucht Frau“-Highlight

Wie bitte? Richtig gelesen. Eine TV-Panne versaute den „Bauer sucht Frau“-Fans das große Highlight der Staffel. Denn statt süßer Zärtlichkeiten sahen die Zuschauer das RTL-Direkt-Studio mitsamt einem Jan Hofer, der von der ganzen Sache scheinbar gar nichts mitbekommen hatte. Der führte nämlich noch einen kurzen Plausch mit einer Mitarbeiterin.

Zum Glück hatte man das Unglück bei RTL aber rasch bemerkt und schaltete nach wenigen Sekunden zurück zu den verliebten Landwirten. Bei Twitter sorgte der Patzer trotzdem für ein paar Lacher. „Vor lauter Aufregung des ersten Kusses hat der Praktikant den falschen Knopf gedrückt“, scherzt beispielsweise ein User. Und ein anderer witzelt: „Kurz vorm ersten Kuss noch schnell zu RTL-Direkt. Romantik bei RTL!“

Zuschauer lachen: „Und der Hofer hat nüscht gecheckt“

Während ein Dritter lacht: „Ist der Praktikant bestimmt mit dem Kopf auf dem falschen Knopf aufgeschlagen. Und der Hofer hat nüscht gecheckt. Äh, kannst du mich mal ansprechen?“ Während ein Vierter verwirrt fragt: „Hat RTL eben drei Minuten zu früh – mitten in Bauer sucht Frau – einfach mal live ins Nachrichtenstudio zu Jan Hofer, der nichts von seinem Glück wusste, geschaltet?“

Ja, genau so war es. Den Kuss zeigte RTL dann aber doch noch. So ein Glück … für Anna, Max und die Zuschauer.