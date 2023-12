RTL-Hammer! Sender krempelt „Bachelor“ komplett um – das gab es noch nie

Paukenschlag bei RTL-Datingshow „Der Bachelor“!

Was gibt es schon Schöneres, als den Partner fürs Leben zu finden uns sich zu verlieben? Genau darum geht es in der RTL-Sendung „Der Bachelor“. Ein Mann, zwanzig Frauen und die Qual der Wahl. Nach 13 erfolgreichen Staffeln folgt nun etwas, was es bisher noch nie gab. Der Sender lässt die Überraschungs-Bombe am Montagmorgen (4. Dezember) via Instagram offiziell platzen.

RTL sorgt für irrre Wendung bei „Der Bachelor“

Damit hätte wohl keiner gerechnet! In der kommenden Staffel von „Der Bachelor“ suchen gleich zwei Männer nach der großen Liebe. Das verrät der Sender nun höchstpersönlich in den sozialen Netzwerken. Das gab es in der Geschichte der Datingshow wirklich noch nie!

Sonderlich viele Informationen gibt es von Seiten des Senders allerdings nicht. Zu dem Beitrag heißt es lediglich: „Was ist besser als ein Bachelor? Richtig! Zwei Bachelors. Am Mittwoch, dem 6. Dezember, lernt ihr unser Rosenkavalier-Duo kennen.“ Das wirft bei den Fans natürlich einige Fragen auf.

RTL-Zuschauer spekulieren über Regeländerung von „Der Bachelor“

In den Kommentaren auf Instagram überschlagen sich die Spekulationen der Fans förmlich. Viele fragen sich, wie viele Frauen es dann in der Sendung geben wird. Wird die Anzahl auf vierzig Kandidatinnen verdoppelt oder bleibt es bei der gewohnten Anzahl?

Andere sind sich sicher, dass die beiden Rosenkavaliere Zwillinge sind. Ein Fan kommentiert: „Darf die Frau beide haben? Oder kommen die Kandidatinnen auch zu zweit rein? Schwestern oder so?“

Wie es letztendlich in der Show ablaufen wird, wie die das Bachelor-Duo aussieht und wann die neue Staffel an den Start geht, bleibt noch offen. Doch eins ist sicher: Die Fans von „Der Bachelor“ können es kaum erwarten!