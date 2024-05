Panne bei RTL-Show – „Haben Sie sich verletzt, Herr Jauch?“

Das Show-Spektakel „Denn sie wissen nicht, was passiert“ geht in die dritte Runde, diesmal mit einem „Heimwerker-Special“. Zuschauer können sich am 4. Mai wieder auf jede Menge Spaß und Unterhaltung bei RTL freuen. Doch schon zu Beginn der Sendung passiert ein Fauxpas bei Kult-Moderator Günther Jauch.

RTL-Show: Anfang der Sendung läuft anders als geplant

Die RTL-Gastgeber Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger sind genauso ahnungslos wie das Publikum. Keiner weiß, was für Spiele gespielt werden oder wer die Show moderieren wird – und das alles unter den wachsamen Augen des Schiedsrichters Thorsten Schorn. Der Auftritt der Stars ist bereits eine Show für sich: Sie kommen auf Stühlen ins Studio gefahren, die von Feuerlöschern betrieben werden. Eine witzige und spektakuläre Einlage – bis es plötzlich schiefgeht.

„Haben Sie sich verletzt, Herr Jauch?“, fragt Schiedsrichter Schorn. Verwirrte Zuschauer erhaschen nach dieser Frage einen Blick auf Günther Jauchs Jackett. Denn während es dem „Wer wird Millionär“-Star gut geht, ist seine Bekleidung an der Seite einmal gerissen und in die Hälfte gespalten. Die anderen Promis amüsieren sich köstlich über das Missgeschick. „Kauft man billig, kauft man doppelt“, scherzt Barbara. „Ich hab dir doch gesagt, zieh nichts Neues an“, gibt auch Gottschalk seinen Senf dazu. „Die Zuschauer hätten sich sicherlich gefreut, wenn MEIN Anzug zerrissen wäre“, amüsiert sich Barbara weiter.

Nach der Panne geht es wie gewohnt in der RTL-Sendung weiter und die Gäste werden vorgestellt. „Let’s Dance“-Juror und Tanzprofi Jorge González wird Barbara am Samstagabend bei den Spielen unterstützen. „Und wer führt durch den Abend?“, wundern sich Gottschalk und Jauch. Die Frage ist schnell beantwortet, als Koch und TV-Star Tim Mälzer im Auto in das RTL-Studio gefahren kommt.

Schiedsrichter Schorn verspricht im Anschluss: „Wir haben viel vor.“ Wie das ausgeht, können gespannte Zuschauer bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ in der RTL-Mediathek noch einmal sehen.