„Das große Geo-Quiz“: Sonja Zietlow deutlich – „Pass auf, was du sagst“

Bei RTL geht es heiß her! Während Günther Jauch und „Wer wird Millionär?“ in die Sommerpause gehen, sorgt eine andere Quiz-Show für frischen Wind im TV-Programm: „Wunder unserer Erde – Das große GEO-Quiz“ startet durch!

Das Format verspricht spannende Unterhaltung mit Sonja Zietlow und Dirk Steffens als charmante Moderatoren. Am Samstagabend (27. Juli) war es dann endlich so weit: Die beiden begrüßten prominente Gäste wie Michi Beck & Smudo, Wigald Boning & Jana Ina Zarrella sowie Ross Antony & die amtierende „Dschungelkönigin“ Lucy Diakovska.

„Das große Geo-Quiz“: Pikante Frage lässt RTL-Stars toben

Das Quiz dreht sich um die faszinierendsten Naturwunder unseres Planeten und stellt die Ratefüchse vor knifflige Fragen aus Geologie, Geografie, Flora und Fauna. Dabei ging es gleich zu Beginn im Studio heiß her: „Wenn es ans Nachwuchszeugen geht, treiben es Herr und Frau Löwe nicht nur wild, sondern auch…“ lautete die Frage. Die Antwortmöglichkeiten waren ebenso pikant:

A) 12-14 Stunden ohne Pause,

B) lauter als jedes andere Wesen,

C) in Gruppen mit bis zu 20 Tieren,

D) etwa 40 Mal pro Tag.

Ross Antony drückte blitzschnell den Buzzer und wählte Antwort D. Auf Sonjas Frage, wie er darauf komme, antwortete er frech: „Einfach, weil ich genauso bin“ und brachte das Publikum zum Lachen. Sonja hakte nach: „Bist du als Sternzeichen Löwe?“ – „Nein, Krebs – ich bin sehr empfindlich, also pass auf, was du sagst.“

Doch bevor das Geplänkel weiterging, verkündete Sonja, dass die Antwort richtig ist. Das Publikum und Teampartnerin Lucy tobten. Moderator Dirk Steffens legte allerdings nach: „Ich muss dich das fragen, weil du wie so ein Löwe bist, also 40 Mal am Tag, aber die treiben es immer für 30 Sekunden.“ Ross konterte schnell: „Ne, das ist nicht bei mir so.“

Dann wurde es noch peinlicher für Smudo und Michi, als Sonja fragte, was sie getippt hätten. „Wir hätten Rudelbumsen getippt.“ Sonja stotterte lachend: „Rudelbumsen? Also da kommen wir vielleicht auch noch zu, also nicht, also…“ und lenkte dann schnell wieder zum Programm.