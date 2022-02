RTL muss Nachrichten-Sendung umplanen – der Grund ist traurig

Der private TV-Sender RTL ging am 2. Januar 1984 in Deutschland auf Sendung. Damals hieß der Sender RTL plus. Die Abkürzung „RTL“ leitet sich aus der Bezeichnung „Radio Television Luxembourg“ ab. Der TV-Sender entstand als Ableger des deutschsprachigen Radioprogramms „Radio Luxemburg“.

RTL: So fing beim Sender alles an

Corona-Notfall bei RTL!

Wie der Sender am Mittwoch bekannt gab, gibt es eine Änderung bei der Nachrichtenshow „RTL Direkt“, da es zu einem Krankheitsfall unter den Sprechern gekommen ist.

RTL: Nachrichtensprecher fällt wegen Corona aus

Schlechte Nachrichten für Ex-„Tagesschau“-Sprecher Jan Hofer! Der 70-Jährige, der erst am 31. Januar seinen Geburtstag feierte, wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Das ist der Sender RTL:

RTL wurde 1984 gegründet und ging als RTL plus an den Start

Firmensitz des Senders ist Köln

Zu den erfolgreichsten Formaten von RTL gehören das Dschungelcamp und DSDS

die Mediathek hieß bis vor Kurzem TV Now, wurde nun in RTL+ umbenannt

„RTL Direkt“-Moderator Jan Hofer ist an Corona erkrankt. Foto: RTL/ Markus Nass

Er wird deshalb in der kommenden Woche nicht in der RTL-Nachrichtensendung „RTL Direkt“ moderieren können. Das teilte der Kölner Sender am Mittwoch mit.

RTL: SIE übernimmt für Jan Hofer

Für Hofer springt bis auf weiteres Pinar Atalay ein, die ebenfalls im August 2021 von der ARD zu RTL wechselte.

Die Ex-„Tagesthemen“-Moderatorin übermittelt „erst einmal gute Besserung vom gesamten Team an Jan! Zum Glück hat er einen milden Verlauf. Wir freuen uns, wenn er dann bald wieder bei 'RTL Direkt' an Bord ist“, so RTL.

Der Sender bestätigt, dass es Jan Hofer den Umständen entsprechend gut gehe. Wann er jedoch wieder zurück in die RTL-Sendung kehren kann, ist noch offen.

„RTL Direkt“ läuft seit August 2021 als späte Nachrichtensendung wochentags ab 22.15 Uhr auf dem Sender. Während dem Dschungelcamp verschiebt sich „RTL Direkt“ auf 23.15 Uhr. (kv)