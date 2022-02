Dschungelcamp (RTL): Anouschka Renzi am Ende – „Ich ertrage es nicht mehr“

Liegen die Nerven im RTL-„Dschungelcamp“ langsam blank? Zumindest Schauspielerin Anouschka Renzi scheint mittlerweile alles zu viel zu sein.

Nach einem Streit mit Linda Nobat tigert die „Dschungelcamp“-Kandidatin umher und lässt Beschimpfungen auf ihre Mitcamper los.

„Dschungelcamp“ (RTL): Zoff zwischen Linda und Anouschka eskaliert

Linda Nobat und Anouschka Renzi sind schon seit Tag eins im „Dschungelcamp“ keine Freundinnen – und das hat sich auch an Tag 12 im RTL-Busch nicht geändert.

„Dschungelcamp“-Kandidatin Anouschka Renzi verliert die Fassung und schimpft über ihre Mit-Camper. Foto: RTL

So beendet die „Bachelor“-Kandidatin eine Diskussion mit demonstrativ zugehaltenen Ohren und einer klaren Ansage: „Anouschka, ich möchte gerade nicht. Heute gehst du mir wirklich richtig auf den Sack mit deinen Launen.“

Doch das befeuert die Wut der 57-Jährigen nur noch mehr: „Das ist keine Laune. Ich lasse mich hier nicht von einer unerzogenen Göre therapieren. Es reicht!“

„Dschungelcamp“ (RTL): Anouschka Renzi rechnet mit Campern ab

Obwohl sich die restlichen Camper mittlerweile in Schweigen hüllen, redet sich die Schauspielerin weiter in Rage. „Ich habe es nicht nötig, mich mit so einem Scheißdreck zu beschäftigen.“ Keiner würde sich bei ihr bedanken, wenn sie etwas für die Gemeinschaft tue. „Beißt ihr euch in den Arsch, wenn ihr mal nett zu mir seid? Ich ertrage es nicht mehr. Ich muss immer die Fresse halten. Warum seid ihr so scheiß verlogen?“

Die restliche Truppe verfolgt den Ausbruch teils fassungslos, teils amüsiert. Linda tritt noch einmal nach: „Danke, Anouschka. Der pure Wahnsinn. Das ist 'ne echte Show!“ – „Immer noch besser als deine“, giftet die zurück.

Doch sogar Harald Glööckler, der im „Dschungelcamp“ bisher immer zu Anouschka Renzi stand, mischt sich ein: „Anouschka, lass es jetzt bitte.“ Es bleibt spannend, welche Freundschaften – oder Feindschaften – bis zum Ende des „Dschungelcamps“ bestehen bleiben. (kv)