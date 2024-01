RTL-Star Schäfer Heinrich verletzt: Schuld ist sein Schaf

Er gehört zu den bekanntesten Landwirten des Landes: Der ehemalige „Bauer sucht Frau“-Kandidat Schäfer Heinrich. Seit Jahren schon begeistert der RTL-Star mit seiner Musik und der Liebe zu seinen Schafen die Fans. Doch nun hat sich der 57-Jährige verletzt. Schuld ist ausgerechnet eines seiner Tiere, wie er dem Portal „Schlager.de“ berichtet.

So wollte Schäfer Heinrich eigentlich bei den Bauernprotesten dabei sein, eine Knieverletzung jedoch hielt ihn davon ab. „Ich hatte eigentlich geplant, mitzufahren, allerdings hat mich gestern beim Füttern ein Schaf umgerannt. Dabei habe ich mir das Knie verdreht. Jetzt habe ich es eingerieben und gekühlt, sodass ich die Tiere versorgen kann. Eine solch lange Strecke mit dem Trecker zu fahren, ging allerdings nicht“, so RTL-Star Schäfer Heinrich.

Schäfer Heinrich verletzt

Es ist ein weiterer Baustein in einer Reihe von Unglücksfällen im Leben von Schäfer Heinrich. Erst vor wenigen Tagen berichtete der Schäfer gegenüber der „Bild“, dass er einem Liebes-Betrug zum Opfer gefallen war.

Eine Frau, die sich Linda nannte, habe ihm Nachrichten en Masse geschrieben. Täglich schrieb ihm die junge Frau Nachrichten, doch am Ende stellte sich alles als Fake heraus. „Linda hat mir vor zwei Jahren geschrieben. Sie machte mir Komplimente und nannte mich ‚Baby’“, berichtete Schäfer Heinrich.

„Dann schickte sie mir freizügige Fotos. Natürlich läuft man da nicht weg. Ich bin ja nicht aus Holz und sehne mich schon lange nach einer Freundin“, so der betrogene Landwirt weiter. Schließlich bat ihn „Linda“ um 3.000 Euro für einen Flug. Geld, das Schäfer Heinrich nicht hatte. „Linda glaubte wohl, dass ich ein reicher Mann bin. Aber ich komme mit meinem Hof und meinen Auftritten gerade so über die Runden“, so Heinrich.

Was ihn gerade noch so belastet, verriet er Schlager.de im exklusiven Interview.