RTL-Star Bärbel Schäfer geht am Kinderzimmer ihres Sohnes vorbei: Ihr kommen sofort die Tränen

Sie war DIE Talk-Ikone der 90er Jahre: Bärbel Schäfer hatte auf RTL ihre eigene Show. Dort empfing sie unterschiedliche Gäste und sprach mit ihnen über verschiedene Themen. Doch das ist längst Geschichte. Die mittlerweile 60-Jährige widmet sich jetzt anderen Projekten – und ist ganz nebenbei auch noch Mutter.

Bärbel Schäfer wusste mit ihrer gleichnamigen Talk-Show auf RTL stets ihr Publikum zu unterhalten. 2002 wurde das Format eingestellt. Seit dem ist viel passiert bei der Moderatorin – sowohl familiär als auch beruflich.

RTL-Star Bärbel Schäfer musste harte Schicksalsschläge verkraften

Die Blondine arbeitet nach wie vor erfolgreich, unter anderem als Journalistin und Moderatorin. Doch das Leben hat es nicht immer gut gemeint mit Bärbel Schäfer. Sowohl ihr Bruder als auch ihr damaliger Lebensgefährte verunglückten beide tödlich. Den Tod ihrer zwei geliebten Menschen verarbeitet sie mit dem Buch „Ist da oben jemand? Weil das Leben kein Spaziergang ist.“

Harte Schicksalsschläge – doch auf ihre Familie kann sich Bärbel Schäfer stets verlassen. Mit dem Juristen und Publizisten Michel Friedmann hat sie zwei gemeinsame Kinder, die inzwischen im Teenager- beziehungsweise Erwachsenenalter sind.

Bärbel Schäfer vermisst ihren Sohn – der studiert woanders

Und von einem ihrer Söhne musste sie sich verabschieden – zumindest räumlich, wie sie in einer Instagram-Story ihren rund 17.700 Followern wehmütig klagte. Sogar Tränen flossen bei ihr. „Kennt ihr das Gefühl am leeren Kinderzimmer des ältesten Kindes vorbeizugehen, der mittlerweile woanders studiert. Schnell einen Blick in die Stille erhaschen, auf die Comicbücher. Einfach so auf dem Weg zur Küche, da packt es dich und du fängst hemmungslos an zu weinen.“ Na, dieses Gefühl werden wohl die meisten Mütter nur zu gut kennen…