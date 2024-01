RTL: Schock-Nachricht! „Bachelorette“-Paar plötzlich getrennt

Und da ist alles wieder aus! Vor etwa einem halben Jahr konnten RTL-Zuschauer verfolgen, wie sich „Bachelorette“ Jennifer Saro und Kandidat Fynn vor laufender Kamera ineinander verliebten.

Nach dem Ende der Show zog der Influencer sogar kurzzeitig bei seiner Liebsten ein, kümmerte sich mit ihr zusammen um deren Sohn. Doch jetzt ist alles vorbei – die „Bachelorette“-Stars geben auf Instagram ihre Trennung bekannt.

RTL: „Bachelorette“ macht Trennung öffentlich

Oft zeigten sich Jennifer und Fynn verliebt auf Instagram, gaben Fans und Followern Einblick in ihr gemeinsames Leben. Der „Bachelorette“-Kandidat zog sogar kurzzeitig bei seiner Auserwählten ein, bis die beiden wieder einen Schritt zurück gingen und wieder getrennt lebte. Von einer Trennung war damals aber noch keine Rede (hier mehr dazu).

Vier Wochen später sieht die Welt allerdings deutlich anders aus. Sowohl Jennifer als auch Fynn verkünden am Montagnachmittag (8. Januar) die Trennung. „Ich will gar nicht ein Riesen-Ding draus machen. Die, die mir schon länger folgen wissen, das sind Sachen, die ich eigentlich nicht öffentlich mache, aber da unsere Beziehung sehr öffentlich gestartet hat, verstehe ich natürlich, dass da ein gewisses Interesse besteht und deswegen sage ich es einfach kurz: Fynn und ich haben uns getrennt“, erklärt die Berlinerin in ihrer Instagram-Story.

„Fynn ist ein toller Mensch, aber wir haben einfach gemerkt, wir sind nicht richtigen Partner füreinander“, fährt die Mutter eines Sohnes fort. „Das hätte auf Dauer einfach nicht funktioniert, wir haben es versucht und dann einfach festgestellt, wenn man so unterschiedlich ist in so grundlegenden Dingen, dann muss man sich das einfach eingestehen.“

RTL: „Bachelorette“-Kandidat ist „einfach nur dankbar“

Auch „Bachelorette“-Sieger und Gewinner von Jennifers Herz, Fynn, äußert sich zeitglich bei Instagram – allerdings nur mit geschriebenen Worten: „Ich habe mich vor zehn Monaten auf eine Reise begeben, ohne zu wissen, was auf mich kommt. Ich habe zwei wunderbare Menschen kennen gelernt, mit denen ich in den letzten Monaten so viel erlebt und durchgemacht habe, was ich mir niemals hätte ausmalen können… Dafür bin ich einfach nur dankbar!“

Ein bisschen Wehmut scheint dennoch dabei zu sein. „Ich bin jemand, der niemals aufgibt und immer alles versucht… aber manchmal muss auch ich akzeptieren, dass ein Punkt gekommen ist, wo man einfach akzeptieren muss“, gibt Fynn in seinem Statement ehrlich zu. Er wünsche Jenny „und ihrem Geschenk vom Himmel nur das Beste auf dieser Welt.“