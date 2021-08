RTL-Star schockiert: „Das Krankste, was ich je gelesen habe“

Sie hat es nun wirklich nicht Leid. In der letzten Ausgabe der RTL-Reality-WG „Das Sommerhaus der Stars“ wurde „Bachelor“-Kandidatin Eva Benetatou aufs Übelste gemobbt.

Kurz nach ihrem Auszug jedoch wurde der RTL-Realitystar schwanger von Freund Chris. Alles bestens, könnte man meinen. Doch dann checkte der wiederum in der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ ein und lernte „Berlin - Tag und Nacht“-Darstellerin Jenefer Riili kennen. Die beiden wurden selbst ernannte beste Freunde, was Eva Benetatou wiederum gar nicht mal so gut gefiel. Die Beziehung ging in die Brüche, die 29-Jährige zieht seitdem ihr Kind alleine auf.

RTL-Star Eva Benetatou: Schock im Urlaub

Doch wäre das nicht schlimm genug, musste Eva im Griechenland-Urlaub auch noch einen bösen Schock überstehen. Plötzlich nämlich war ein fetter Sturm über den Strand von Preveza gezogen. Wind peitschte über das Meer, Blitz und Donner sorgten für Angst und Schrecken.

Wie es sich für einen Instagram-Star gehört, teilte Eva die Eindrücke natürlich mit ihren Fans. „Damit hat niemand gerechnet. (...) Das Unwetter brach in Sekunden aus“, schreibt die 29-Jährige, zeigt dazu Bilder von Urlaubern, die sich vor der Himmelsgewalt in Sicherheit gebracht hatten. „Ich hatte riesige Angst“, schreibt Eva weiter.

RTL-Star Eva Benetatou außer sich – „Schäm dich“

Doch statt ihr beizustehen, scheinen sich manche Follower gar über die Sorgen der RTL-Realitydarstellerin zu freuen. So schickte eine Followerin Eva eine Nachricht, in der lediglich das Wort „Karma“ stand.

-------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das ist „Der Bachelor“:

„Der Bachelor“ ist eine Fernsehshow, die bei RTL ausgestrahlt wird

Sie wurde im Jahr 2003 das erste Mal bei RTL ausgestrahlt

In Gruppen- und Einzeldates lernen sich der Junggeselle und die Kandidatinnen in gehobener Umgebung kennen

In jeder Folge fliegen unterschiedlich viele Frauen raus

Kurz vor dem Finale lernt der „Bachelor“ die Familien der verbliebenen vier Kandidatinnen kennen

Im Finale lernen die letzten zwei Kandidatinnen die Familie des „Bachelors“ kennen

Bisher gibt es 11 Staffeln

---------------------------------------

Ein Unding für die „Bachelor“-Finalistin. Sie veröffentlichte den Chatverlauf und schrieb dazu: „Also, so eine Nachricht, ist das Krankste, was ich je gelesen habe in so einer Situation!!! Tausende Menschen sind betroffen!!! (...) Schäm dich!!!“

-----------------------------

Mehr RTL-Themen:

RTL-Star Katja Burkard kassiert üblen Shitstorm – weil sie DAS in Live-Sendung sagte

RTL-Moderatorin Katja Burkard: Ausraster im „Punkt 12“-Studio – „Meine Güte!“

RTL-Star Katja Burkhard: Mitgefühl für Flutopfer – DIESER Satz bleibt im Kopf

-----------------------------

Einen traurigen Moment musste auch RTL-Kollegin Katja Burkard durchstehen. Was war passiert?