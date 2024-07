RTL-Star gibt ehrliches Update nach Geburt: „Es geht mir nicht gut“

Es ist vermutlich die emotionalste Achterbahnfahrt ihres Lebens: RTL-Star Clea-Lacy Juhn (33) überraschte ihre Follower auf Instagram mit einer Mischung aus freudigen und besorgniserregenden Nachrichten. Denn die Influencerin hat endlich ihre Zwillingsjungs auf die Welt gebracht.

Doch ihre Schwangerschaft war von Anfang an alles andere als einfach. Nach wochenlangem Krankenhausaufenthalt musste sie letztendlich notoperiert werden. Bereits vor der Geburt wurde bei den Babys das fetofetale Transfusionssyndrom diagnostiziert, eine Erkrankung, bei der die Blutversorgung unter den Zwillingen nicht ausgeglichen ist. Zudem kam ein Fruchtblasenprolaps hinzu, der Clea-Lacy zu strenger Bettruhe zwang. Jetzt meldet sie sich als frischgebackene Mutter zurück…

RTL-Star gibt intime Einblicke

Doch all die Sorgen schienen wie weggeblasen, als Clea-Lacy ihre Söhne zum ersten Mal im Arm hielt. Ihr Lächeln strahlt pure Glückseligkeit aus, auch wenn sie gesundheitlich angeschlagen ist. Nur wenige Stunden nach der freudigen Ankündigung der Geburt teilte Clea-Lacy in ihrer Instagram-Story eine weniger gute Nachricht: „Leider geht es mir gesundheitlich nicht wirklich gut, weshalb ich aktuell keine Nachrichten lese oder beantworte.“

Sie versprach jedoch, sich zu melden, sobald es ihr besser geht. Die Babys, so Clea-Lacy, sind wohlauf und haben am 26.07. um 01:51 Uhr und 01:54 Uhr das Licht der Welt erblickt. „Unsere beiden starken Kämpfer haben in dieser Nacht die Welt kurz stillstehen lassen“, schrieb sie voller Stolz und Liebe via Instagram. Ihr Partner Hasim drückte ihr zur Bekräftigung einen Kuss auf die Stirn.

„Wir könnten uns nicht glücklicher schätzen. Beide sind wohlauf und es geht ihnen super. Wir sind überschüttet vor Liebe und Glück. Es war ein langer und harter Weg bis hierher. Jede Sekunde des Durchhaltens hat sich gelohnt. Wir sind unendlich dankbar dafür, dass wir so reich beschenkt wurden“, fügte sie hinzu.

Clea-Lacy Juhn und ihr Ehemann Hasim sorgten zuletzt mit ihrer kurzzeitigen Trennung für Aufsehen. Vor der Geburt der Zwillinge fanden sie jedoch wieder zueinander. Ein Happy End nach dieser turbulenten und schwierigen Zeit.