Kurz nach dem Dschungelcamp-Finale macht RTL es offiziell – DIESE Zahlen sprechen Bände

Die 18. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ hat am Sonntagabend (9. Februar) ein freudiges Ende gefunden. Lilly Becker konnte sich gegen ihre Konkurrenten durchsetzen und wurde von den Zuschauern zur neuen Königin im Dschungelcamp gewählt.

Für viele Fans galt die Ex-Frau von Tennis-Legende Boris Becker von Anfang an als Favoritin auf die Dschungelcamp-Krone. Am Tag nach dem Finale veröffentlicht RTL Zahlen, die diese Annahme deutlich bestätigen.

Dschungelcamp: DIESE Zahlen sprechen Bände

Kurz nach dem spannenden Finale gibt RTL die offiziellen Zahlen der Zuschauer-Votings bekannt. In den ersten sieben Tagen glühten die Leitungen ja bekannterweise für Sam Dylan, der täglich in die Dschungelprüfung musste. Nun wird klar, dass er immer mit weitem Abstand die meisten Anrufe bekommen hat.

+++ Lilly Becker nach IbeS-Triumph: „Ich dachte, Deutschland liebt mich nicht“ +++

Am erste Tag wählten ihn glatt 42,50 Prozent der Zuschauer in den Kampf um die Sterne. Auf Platz zwei landete Alessia mit 13,22 Prozent. Besonders deutlich fiel es an Tag drei (Sonntag, 26. Januar) aus. Mit 62,66 Prozent hatte Sam Dylan einen ordentlichen Vorsprung auf Alessia, die nur 10,75 Prozent der Zuschauerstimmen bekam. Und auch in der zweiten Woche sprechen die Anrufe für sich.

Dschungelcamp-Fans setzten auf Lilly Becker

Ab Freitag (31. Januar) galten die Anrufe dafür, wer im Camp bleiben soll. Was sofort auffällt: Lilly Becker landet an jedem einzelnen Tag bis zum Finale locker auf Platz eins und bekam durchweg die meisten Anrufe.

+++ Nach Dschungelcamp: Pierre Sanoussi-Bliss teilt gegen das ZDF aus – „Das sind Trotzböcke da oben“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Besonders deutlich war es dann in der letzten Abstimmung zwischen ihr und Pierre Sanoussi-Bliss. Mit 61,09 Prozent setzte sich die gebürtige Holländerin durch und schickt den Schauspieler mit 38,91 Prozent auf den zweiten Platz.