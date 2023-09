RTL am 11. September: Laufende Sendung unterbrochen – diesen Moment wird niemand je vergessen

Es ist ein Tag, der sich in das kollektive Gedächtnis der ganzen Welt eingebrannt hat. Ein Tag, von dem jeder auch heute, 22 Jahre später, noch weiß, was er gerade gemacht hat, als die ersten Nachrichten aus den USA überschwappten. Der 11. September 2001 war ein Tag, nach dem die Welt eine andere war.

Es ist 8.46 Uhr Ortszeit, als ein Flugzeug in den Nordturm des World Trade Centers einschlug. Zunächst gingen viele von einem Unglück aus, doch wenig später schlägt ein weiterer Flieger im Südturm ein. Ein dritter Flieger kracht ins Pentagon, ein Vierter erreichte sein anvisiertes Ziel nicht, wurde in Shanksville zum Absturz gebracht.

RTL erinnert an die Anschläge des 11. September 2001

Bei den schrecklichen Anschlägen verloren 2.996 Menschen ihr Leben. Am Montag jährt sich dieser schreckliche Tag. Ein Grund für RTL, mit einem Ausschnitt der damaligen Sondersendung an das Attentat zu erinnern.

Auf Instagram veröffentlichte „RTL aktuell“ einen Ausschnitt der Sondersendung. Im Bild sehen wir Peter Kloeppel, der damals die „RTL News“ moderierte. „Verehrte Zuschauer, wir unterbrechen an dieser Stelle die Sendung „Der Schwächste fliegt“ für eine wichtige Nachricht, die uns im Moment hier aus New York erreicht. Offensichtlich hat sich ein Anschlag auf das World Trade Center ereignet. In New York, in Manhattan, Sie wissen, das größte Gebäude in Manhattan. Offensichtlich haben zwei Flugzeuge die beiden großen Türme, die dort nebeneinander stehen, an der Südspitze von Manhattan, getroffen. Eine Explosion gerade erst vor wenigen Minuten“, berichtet ein sichtlich schockierter Peter Kloeppel.

Peter Kloeppel berichtete über die Anschläge

Zu diesem Zeitpunkt waren die Zwillingstürme noch nicht eingestürzt, ebenso war noch nicht bekannt, wer sich später zu den grausamen Attentaten bekennen sollte. In den Kommentaren bei Instagram herrscht, auch über zwanzig Jahre nach dem Anschlag, Fassungslosigkeit.

„Schlimmster Tag und unvergessen. Ich weiß bis heute, wo ich war und wie ich reagiert habe“, schreibt beispielsweise eine Instagram-Nutzerin. Eine weitere ergänzt: „Schrecklich. Ich bin von der Arbeit nachhause und saß den ganzen Tag und Abend vor dem TV. Unfassbar, dass so etwas passiert.“