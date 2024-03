„Hartz Rot Gold“: Nach Ausstrahlung – RTL2 zieht eindeutiges Urteil

„Hartz Rot Gold“ & Co. im im Quoten-Vergleich: Am Dienstagabend (26. März) landeten einige Sender einen echten Volltreffer, während andere sich mit ihrem TV-Programm ins Abseits manövrierten.

Mit der Übertragung des Fußballspiels der deutschen Nationalelf sicherte sich RTL die Spitzenposition und eroberte die Tagesmarktführerschaft in allen relevanten Zielgruppen. Dabei ließ das sportliche Großereignis die TV-Konkurrenz am Abend alt aussehen…

„Hartz Rot Gold“ punktet am Tag, doch nicht am Abend

Auch Sat.1 konnte einen kleinen Sieg verbuchen und sich als zweitstärkster Sender in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen positionieren. Dieser Erfolg ist vor allem einer Daytime zu verdanken, die man als „extrem stark“ bezeichnen muss: Das „Sat.1 Frühstücksfernsehen“ lieferte mit 18,3 Prozent Marktanteil eine gewohnt starke Performance ab. Doch das war längst nicht alles: Die „Auf Streife“-Reihe brachte es fertig, fünf von sechs Folgen in den zweistelligen Bereich zu hieven, mit Spitzenwerten von bis zu 18,1 Prozent Marktanteil.

+++ Bürgergeld-Empfängerin lebt von 200 Euro: „Was soll ich denn machen? Bin ja dumm wie Stroh“ +++

Doch am Nachmittag, zwischen 16 und 20.15 Uhr, gab es für Sat.1 wenig zu holen – die Zahlen sanken in den Keller. Die Primetime? Ein ähnliches Bild: Die US-Serie „The Irrational“ fand gegen das Fußball-Spektakel kaum Zuschauer und musste sich mit mageren 4,3 Prozent begnügen. Auch „Navy CIS“ konnte in der klassischen Zielgruppe nicht punkten und dümpelte bei 1,8 Prozent herum.

RTL2 konnte hingegen volle Kanne in der Daytime punkten: „Hartz Rot Gold“ zog ab 16 Uhr durchschnittlich 350.000 Menschen an und konnte beim jungen Publikum mit 12,1 Prozent Marktanteil überzeugen. „Hartz und herzlich“ blieb mit 11,6 Prozent ebenfalls stark. Die Reality-Soaps „Köln 50667“ und „Berlin – Tag & Nacht“ konnten diese Erfolge später am Abend jedoch nicht fortsetzen und fielen auf 3,1 beziehungsweise 4,9 Prozent zurück.

Auch in der Primetime erreichte „Hartz Rot Gold“ nur 3,9 Prozent – während die Show am Nachmittag noch eine starke Zuschauerquote einholte…