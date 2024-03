RTL2: Nach „Hartz Rot Gold“ geht deutliche Nachricht rum

Die Sozialdoku „Hartz Rot Gold“ hat auf RTL2 einen beeindruckenden Start in die dritte Staffel hingelegt.

Nach einer etwa einjährigen Pause hat das Format, das nun im Nachmittagsprogramm ab 16.05 Uhr läuft, einen neuen Allzeitbestwert in der Zielgruppe erreicht…

RTL2: „Hartz Rot Gold“ setzt neue Maßstäbe

Die Dokusoap, die 2020 zur Primetime mit elf Folgen in zwei Staffeln startete, hat sich als fester Bestandteil im Programm von RTL2 etabliert. Die Geschichten rund um den Alltag von Menschen, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind, fesseln die TV-Zuschauer. So auch in der ersten Woche der neuen Staffel, die mit der Wohnungssuche des Paares Jessica und Olaf begann, die mit Schimmelproblemen zu kämpfen haben.

Trotz eines verhaltenen Starts mit 0,22 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 2,1 Prozent, zeigte die Ausstrahlung am Dienstag (12. März) bereits eine steigende Tendenz. Die Geschichte der 18-jährigen Lisa, die kurz vor der Geburt ihres Kindes stand, lockte 0,24 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme und steigerte den Marktanteil auf solide 2,3 Prozent. Die jüngere Zielgruppe zeigte sich mit einer Verdoppelung des Marktanteils auf 5,8 Prozent besonders interessiert.

RTL2: Rekordwert seit Start der Sendung

Der Mittwoch (13. März) setzte dann neue Bestwerte: Die Episode, in der Tanja und Willy ihre Küche in Eigenregie renovierten, erreichte nicht nur 0,31 Millionen Zuschauer und einen guten Marktanteil von 2,8 Prozent, sondern auch bei den Werberelevanten einen herausragenden Marktanteil von 10,2 Prozent – ein Rekord seit dem Start der Sendung im Jahr 2020.

Die Einschulung von Nataschas Sohn Tyler am Donnerstag (14. März) hielt das hohe Niveau mit einer Quote von 2,8 Prozent und 0,26 Millionen Zuschauern. Obwohl das jüngere Publikum zurückging, blieb der Marktanteil mit 5,4 Prozent hoch. Zum Wochenausklang zeigte die Folge über Paddy, Lausi, Asterix und ihre zwei Hunde in Leipzig, dass das Interesse weiterhin besteht, auch wenn die Quote leicht auf 2,2 Prozent sank.

Nachdem im Sommer auf dem Sendeplatz lediglich Wiederholungen liefen, die hinter den Erwartungen zurückblieben, hat RTL2 nun mit der dritten Staffel von „Hartz Rot Gold“ den Nerv des Publikums getroffen.