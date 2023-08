Royals: Prinzessin Anne spielte immer die zweite Geige – DARUM steht sie heute im Mittelpunkt

Sie ist die einzige Tochter der verstorbenen Königin Elisabet II. und Prinz Philipp und trotzdem steht sie selten im Mittelpunkt: Prinzessin Anne. Die Schwester des britischen Königs Charles III. ist eher zurückhaltend, unterstützt ihren Bruder jedoch bedingungslos. Das Mitglied der Royal Family gilt als eines der fleißigsten Mitglieder der Familie, Anne ist sogar Schirmherrin von mehr als 500 wohltätigen Organisationen.

Prinzessin Anne wurde im Jahr 1968 zur „BBC – Frau des Jahres“ gekürt und ist seit 1970 Präsidentin des Kinderhilfswerks „Save the Children“. Am Dienstag (15. August) feiert die von ihrer Mutter ernannte „Princess Royal“ ihren 73. Geburtstag. Da lässt es sich die Royal Family natürlich nicht nehmen, der Prinzessin auf der Social-Media-App Instagram auch öffentlich zu gratulieren.

Royals: Palast postet süße Geschwisterfotos

Auf dem Instagram-Profil der Royal Family wurde nun ein zuckersüßer Beitrag gepostet. Das Social-Media-Team der Royals gratuliert herzlich und schreibt: „Wishing Her Royal Highness The Princess Royal a very Happy Birthday today!“ (zu Deutsch: Wir wünschen der Royal Highness The Princess Royal heute alles Gute zum Geburtstag!).

Zu den Glückwünschen postete der Palast zwei Schnappschüsse der Prinzessin und ihres Bruders König Charles III. Auf dem ersten Foto sieht man das Geschwisterpaar im Mai diesen Jahres in offizieller Kleidung im Buckingham Palace. Die beiden stehen nebeneinander und lächeln sich an, die Verbundenheit der Geschwister ist selbst auf dem Foto sichtbar.

Das zweite Foto zeigt die Royals während ihrer Kindheit im Jahr 1951. In einem Kinderwagen sitzend beugt sich König Charles der III. zu seiner Schwester hinüber und hält ihre Hand. So ein süßes Foto aus den Kindertagen der Royals gelangt selten an die Öffentlichkeit!

Auch die Follower der Royal Family sind begeistert von dem Geburtstagspost. Eine Userin schreibt: „Love this so much. Always looking at each other with respect and love.“ (zu Deutsch: Liebe ich sehr. Die beiden schauen sich immer mit Liebe und Respekt an) und eine andere Followerin kommentiert: „Happy birthday, Princess Anne! Thanks for your service to the world.“ (zu Deutsch: Herzlichen Glückwünsch, Prinzessin Anne! Danke für deinen Dienst für die Welt.“ Prinzessin Anne scheint bei den Fans der Royal Family sehr beliebt zu sein.

Darüber, wie die Prinzessin ihren Geburtstag gefeiert hat, kann nur spekuliert werden. Wir wünschen in jedem Fall alles Gute!