Prinz Harry reist nach London – doch nun herrscht traurige Gewissheit

Seit ihrer Auswanderung in die USA im Jahr 2020 erfahren Prinz Harry und Meghan Markle ein verstärktes Interesse der Öffentlichkeit – insbesondere seit der Bekanntmachung von König Charles III. und Kate Middletons Krebsdiagnosen.

Bereits seit Wochen fragen sich Medienvertreter und Fans, ob Prinz Harry in diesem Jahr am zehnjährigen Jubiläum der „Invictus Games“ teilnehmen wird. Auch die Frage danach, ob das Mitglied der Royal Family seine Familie mit nach London nehmen würde, stand im Raum. Nun herrscht endlich Gewissheit.

Prinz Harry hat eine Entscheidung getroffen

Endlich ist es offiziell bestätigt: Prinz Harry wird auch in diesem Jahr an den Veranstaltungen der „Invictus Games“ in London teilnehmen. Für den 39-jährigen Schirmherren stellt das Sportereignis für und mit versehrten Soldaten ein Herzensprojekt dar. Auf dem Instagram-Profil der „Invictus Games“ wurde nun ein Foto gepostet, auf dem auch Prinz Harry zu sehen ist.

Versehen wurde das Foto mit den Worten: „Die Invictus Games Foundation feiert am 8. Mai mit einem Dankesgottesdienst in der St. Paul’s Cathedral 10 Jahre, in denen sie Leben verändert und Leben gerettet hat. Unser Schirmherr, Prinz Harry, der Schauspieler Damien Lewis und Mitglieder der weltweiten Invictus-Gemeinschaft werden sich uns anschließen, um diesen Anlass zu feiern.“ Harry wird sich also bald auf den Weg nach London machen.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Auffällig ist allerdings, dass Prinz Harrys Ehefrau Meghan Markle in dem Instagram-Beitrag mit keinem Wort erwähnt wird. Daraus lässt sich schließen, dass die Herzogin mit den zwei gemeinsamen Kindern in Kalifornien bleiben wird. Einen Grund dafür könnte die fehlende Sicherheit für die kleine Familie darstellen. Harry und Meghan steht seit ihrer Auswanderung in Großbritannien kein Sicherheitsdienst zu.

Für Sicherheitsmaßnahmen während ihres Aufenthalts müssten die Royals selbst aufkommen. Zusätzlich feiert Prinz Harrys Sohn Archie nur zwei Tage vor dem Event seinen fünften Geburtstag. Möglicherweise möchte Meghan Markle diesen besonderen Tag in den eigenen vier Wänden zelebrieren.

Ob sich die Spekulationen um den Alleingang von Prinz Harry schlussendlich bewahrheiten werden, bleibt abzuwarten. Und auch ob es während seines Aufenthalts zu einem Treffen des Prinzen mit Herzogin Kate und Prinz Charles III. kommen wird, steht noch in den Sternen.