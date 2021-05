Royals: Neues Video von Prinz Harry – es zeigt ausgerechnet DIESE Bilder

Queen Elisabeth II. ist seit 1952 Königin von Großbritannien. Doch wer kommt nach ihr in der Thronfolge?

Es war ihm eine Herzensangelegenheit. Zusammen mit Oprah Winfrey produzierte Royals-Aussteiger Prinz Harry eine Serie für Apple TV.

Prinz Harry. Foto: IMAGO / i Images

Es geht um mentale Gesundheit. Um die Bürde, mit psychologischen Problemen zu kämpfen. Viele Prominente kommen zu Wort. Darunter auch Lady Gaga, Basketballstar DeMar DeRozan und Royals-Spross Prinz Harry.

Royals: Erster Trailer zu Prinz Harry Apple-Serie erschienen

Nun ist der erste Trailer zu der Apple-Serie „The me you can't see“ öffentlich geworden. Man sieht Prinz Harry im Gespräch mit Talk-Masterin Oprah Winfrey.

-------------------

Das ist Prinz Harry:

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Henry Charles Albert David wurde am 15. September 1984 in London geboren

Er ist der zweite Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana und hat einen älteren Bruder, Prinz William

Am 19. Mai 2018 heiratete er die Ex-Schauspielerin Meghan Markle

Ein Jahr später wurde der gemeinsame Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

Am 31. März 2020 traten Prinz Harry und Herzogin Meghan von ihren Pflichten als Royals zurück

---------------------

„Die Entscheidung zu treffen, Hilfe anzunehmen, ist kein Zeichen von Schwäche“, sagt Prinz Harry in dem rund zweieinhalb Minuten langen Video. Und weiter: „In der heutigen Zeit ist es – mehr denn je – ein Zeichen der Stärke.“

Royals: Bilder von Prinz Harry bei Dianas Beerdigung

Und dann werden Bilder gezeigt, die Prinz Harry in der wohl verletzlichsten Phase seines Lebens zeigen. Es sind die Bilder von der Beerdigung seiner Mutter.

Man sieht Prinz Harry neben seinem Bruder und seinem Vater stehen. Der Sarg von Lady Di wird gerade an ihnen vorbeigetragen. Doch der Trailer zeigt auch aktuelle Bilder des Prinzen.

----------------------------------------

Mehr zu den Royals und Prinz Harry:

----------------------------------------

Man sieht ihm an seinem PC. Im Hintergrund nähert sich Meghan Markle. Sie lächelt in die Kamera, trägt dabei ein weißes Shirt mit schwarzer Schrift. Darauf zu lesen: „Raising the Future“.

Prinz Harry ist zuletzt der Kragen geplatzt. Schuld sind diese Fotos.